خالد عباس: بدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة في هذا التوقيت.. و30 مليار جنيه ميزانية الشركة للعام المقبل

حل خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ضيفا على قناة "أون"؛ للحديث بشأن العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



وقال عباس، إن ميزانية شركة العاصمة الإدارية للعام المقبل تبلغ 30 مليار جنيه.

العاصمة الإدارية تستهدف البنية العقارية الذكية

وأوضح المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ أن العاصمة الإدارية الآن في المرحلة الأولى من عمليات الإنشاءات بشكل عام، وستنتهي خلال الخمس سنوات القادمة، وستستوعب أكثر من مليون نسمة، وهذا دليل على أن المدينة تحتاج إلى توفير جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

وأضاف خالد عباس خلال لقائه ببرنامج تعمير المذاع على قناة اون؛ أن الشركة انتهت من انشاء 5 جامعات خاصة بالتعليم العالي وهناك جامعتين تحت الإنشاء حاليا، موضحا أن المدينة ستحتاج لأكثر من 8 جامعات حتى يتم تقديم الخدمات التعليمية لهذا الكم الكبير من سكان المدينة.

وأشار إلى أن الأنشطة الخدمية بجميع أنواعها والأنشطة التعليمية والأنشطة الصحية مطلوبة بكثافة في المدينة؛ مضيفا ان الشركة انهت 2 مستشفى، ونحتاج للمزيد من المشروعات الصحية بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تعتبر فرصة استثمارية جيدة، بالإضافة إلى أنها مطلوبة في المدينة.

وأكد أن الشركة ستطرح أراضٍ بمساحات كبيرة، وتقدم شراكات استثمارية داخل مصر وخارجها، بمساحات متنوعة تصل إلى 1000 فدان.

ونوه بأن الشركة لا تشترط نوعية معينة من الالتزامات في الشراكة، لكنها تبيح الشراكة بالنسب في الأرباح أو بالشراكات بشكل أشمل، بحيث تدرس الشركة نوعية الشراكة المقدمة، بشكل يحفظ حقوقها، ويحفظ نسبة الأرباح للمستثمر، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف البنية العقارية الذكية، كما تستهدف مواكبة أحدث النظم العالمية للبنية التحتية الإنشائية.

موعد انتقال الحكومة بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة

تحدث المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن موعد انتقال الحكومة بالكامل للعاصمة الإدارية، قائلا: منذ شهر يناير، تم نقل حوالي 8 وزارات حتى الآن، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.



وأضاف "خالد عباس" خلال حواره ببرنامج "تعمير المذاع على قناة "أون"، أن نقل الوزارات سيكون تدريجيا، وبنهاية شهر فبراير أو منتصف مارس المقبل سيتم الانتهاء من نقل جميع الوزرات.



وأكمل: نوفر سكنا خاصا للموظفين في الوزرات، حيث تم الانتهاء من 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.



ونوه بأنه تم تخصيص طرق محددة للسيارات الملاكي، وأخرى لعربات النقل، مشددا على أن المدينة يتوفر بها جميع المرافق.

برنامج كامل لإبراز ما تم تحقيقه في العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، جزء من مستقبل مصر، متابعًا أنه حاليًا يتم تجهيز برنامج كامل لتعريف الناس بها؛ من خلال إقامة أحداث رياضية وفنية وغيرها، وذلك حتى يرى الناس كم المجهود الذي تم بذله في هذا المشروع.

وأضاف “عباس” خلال لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية “أون”، أن البرنامج تم تخطيطه لمدة سنة، وإقامة حدث فني أو رياضي كل شهرين، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى عبارة عن 40 ألف فدان، ويتم التخطيط لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، في النصف الثاني من هذا العام.

وتابع أن الحي الحكومي اكتمل تنفيذه بنسبة 100%، بجانب تنفيذ العديد من الأحياء السكنية، مؤكدًا أن المشروع عبارة عن تنمية مستمرة.

حديقة النهر الأخضر الأكبر على مستوى العالم

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن منظومة تدوير المخلفات في العاصمة، تعد الأحدث من نوعها، متابعا: المنظومة تتيح سيارات لـ غسيل الشوارع، ولدينا أسطول نظافة متكامل.

وأضاف "خالد عباس" خلال حواره ببرنامج "تعمير المذاع على قناة "أون": نعمل الآن على تطوير العلاقة بين شركة تدوير المخلفات، ليكون لدينا شركة وتعاون، متابعا: نستهدف إعادة تدوير المخلفات بنسبة 100%.



وأكمل: نستهدف نقل منظومة تدوير المخلفات المطبقة في الإمارات إلى مصر، وذلك من خلال التعاون مع الشركة، منوها بأن وزارة الإسكان ستبدأ في استلام أبراج منطقة الأبراج المركزية، بداية من نصف هذا العام.

وأوضح أن العاصمة تضم نوعين من الحدائق، من ضمنها “حديقة النهر الأخضر”، والتي تعد أكبر حديقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى “حديقة الشعب”.

شركة العاصمة الإدارية تقدم كل التسهيلات للمستثمرين والمطورين

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه عندما يحدث أي تطور أو تغيير اقتصادي؛ يتجه الناس جميعا إلى شراء عقارات، وتزيد المبيعات عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أن أكثرية الناس يتوجهون إلى شراء عقارات، وأن التغييرات في سعر الدولار تدفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء عقارات.

وأكد "عباس"، خلال لقائه ببرنامج "عقار" المذاع على فضائية "أون تي في"، أن شركة العاصمة الإدارية تتعامل مع المستثمرين في العاصمة الإدارية، بأن تعيد الجدولة بشكل أو بآخر؛ بهدف إحداث التنمية، وفى الوقت نفسه، المحافظة على حقوق الشركة وإدارتها بمساهميها، وتحقيق "التارجت" كإدارة تنفيذية.



وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يكن هناك تعثر في العاصمة الإدارية، ولكن من الممكن أن تحدث بعض التأخيرات فى التسليم ووجود بعض المشروعات المتأخرة، خاصة بعد أزمة كورونا التي اجتاحت العالم، وأيضا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الشركة أعطت وقتا للتسليم والتنفيذ، وأن أكثر مطالب المستثمرين؛ هو التنفيذ، والشركة أعطت للمرحلة الأولى 6 أشهر للتنفيذ، وذلك للجدية في التنفيذ والتسليم.

واختتم "عباس" تصريحاته، منوها بأن المرحلتين الثانية والثالثة تحت التخطيط، وتم طرح "مناقصة"؛ بهدف جذب مكاتب عالمية لتنفيذ تلك الخطة، والتسويق الجيد للمرحلتين.



ولفت إلى أن هناك 4 مكاتب عالمية اشتركت بالفعل مع الشركة؛ لعمل تخطيط لهاتين المرحلتين، لذا يجب أن تفعيلهما بالمشاركة مع مكاتب عالمية للتخطيط، وسيتم قريبا عرض المرافق وبناؤها، لافتا إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات للمستثمر أو المطور ومساعدته بكل الطرق، وأن هناك بعض الأراضي لم يتم طرحها فى المرحلة الأولى فى أماكن مميزة جدا، ولكن ستطرح قريبا.



ندعم المطورين العقاريين الجادين

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة ستطرح قطع أراضٍ للبيع خلال الفترة القادمة، وبالتحديد بداية العام المقبل؛ وذلك لأننا نجهز للمرافق والبنية التحتية الخاصة بقطع الأراضي التي سيتم طرحها للبيع، بحيث تكون الأحياء السكنية متكاملة الخدمات.

وأضاف عباس، خلال لقائه ببرنامج “تعمير” مع رانيا الشامي، والمذاع على قناة “أون”، أنه في المرحلة القادمة سيتم إنشاء مدينة صناعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لتوفير المناطق الترفيهية والصناعية، بجانب المدن السكنية، بحيث تكون متكاملة بجميع الأنشطة، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة، زاد الطلب على المناطق التجارية والسكنية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، ساعد على توافر نسب غير محدودة من فرص العمل، والتي أدت إلى تقليص أعداد البطالة، وكل ذلك عائد على ميزانية الدولة المصرية؛ لأن العاصمة الإدارية تعتبر مشروعا للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك من مساحة العاصمة الإدارية، حوالي 230 ألف فدان، والذي يؤهلها لأن تكون أكبر شركة عقارية في العالم، كما أن الشركة أنشأت المباني الحكومية التي ستؤجرها الدولة منها، وكل هذه الاستثمارات ستعود بعوائد ضخمة على الدولة.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بدعم المطورين العقاريين الجادين، بالإضافة إلى أن المطورين الذين لديهم مشاكل تقوم الشركة على حلها، لكن بشرط أن تكون لديهم الجدية في العمل، مشيرا إلى أنه بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة؛ ستزيد الطلبات على الاستثمارات داخل العاصمة الإدارية بشكل مضاعف.



التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجاري

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مطالب المستثمرين بالعاصمة الإدارية تتمثل في التنفيذ واستكمال مشروعاتهم، لافتا إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تحت التخطيط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم طرح مناقصة، وتقدم لها 4 مكاتب عالمية للتخطيط للتعاقد معهم، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كل التيسيرات لأي مستثمر أو مطور أجنبي، وسيجد كل الأنشطة والأنواع حسب الاستثمار الخاص به.

وتابع خالد عباس حديثه "العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مدينة ذكية في مصر، بسبب بنيتها التحتية، فلا توجد أي بنية أساسية ذكية على 40 فدانا في العالم هي مساحة العاصمة الجديدة، وأن إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، وعليه فإن الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة متاحة للغاية، خصوصاً في الخدمات والإدارة».

تعدد الفرص الاستثمارية



وأكد خالد عباس أن «الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية متعددة، ومن المستهدف انتقال ما بين مليون و1.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الاستثمارية في إدارة المرافق .

موعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة..



أكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تنشئ مجموعة متخصصة في إدارة المرافق لأن هدف الشركة تقديم خدمة متميزة للمواطنين المقيمين، ويتم تفعيل معادلة لشركات المرافق سواء للمياه او الكهرباء ولكل الخدمات حتي تقدم الخدمة، وأيضا يتم ضخ استثمارات أخرى بما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام المقبل، كمشروعات الجراجات المتعددة الطوابق .

وأكد "عباس" خلال لقائه ببرنامج "تعمير" المذاع على فضائية "أون تي في"، أن الشركة تدخل في شراكات مع بعض الشركات الأجنبية، لإدارة البنية الذكية بنفسها، وتطوير أنظمة الخدمات؛ حتى يتم دخول عائد متميز للشركة، لافتا إلى أنها مسئولة عن تكلفة كل مصروفات الصيانة، وهي أرقام كبيرة وباهظة.



وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تسعي للدخول في مشروعات تخصها، كالمشروعات الاستثمارية؛ لتحقيق عوائد استثمارية، حتى يكون لديها القدرة على الإنفاق لكل هذا الحجم والتكلفة الكبيرة، وأيضا وضع مبالغ متميزة للصيانة والتشغيل، لأن الشركة لا تأخذ أي دعم من الدولة، لذلك فهي مسئولة عن أي أعمال للدولة.

وأوضح، أن الشركة تدرس الفترة المقبلة بما يسمي المشروعات الترفيهية، لأن كل المقيمين فيها يحتاجون إلى أماكن للتنزه والترفيه، وفي الفترة القادمة ستكون العاصمة مليئة بالخدمات بجميع أنواعها، منوها بقرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا الحدث يتم التجهيز له؛ ليواكب ضخامة وأهمية العاصمة، ومن المحتمل أن يكون حفل افتتاح العاصمة الإدارية في النصف الثاني من السنة.