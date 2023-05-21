أخبار السيارات |سعر مرسيدس C180 موديل 2023..طرح رينو داستر الجديدة "اعرف سعرها"..أرخص SUV كورية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

أعلن وكيل سيارات جيلي في مصر عن إنتاج طراز جديد من سيارة جيلي GX3 Pro موديل 2024 ، وتنتمي سيارة جيلي Pro الي فئة السيارات الكروس أوفر.

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن إنتاج قارب كهربائي يسمي BMW Hydrofoil ، ويطلق علي ذلك القارب اسم " الأيقونة"، حيث انه تم إنتاج قارب الأيقونة من خلال تعاون بين شركة بي إم دبليو و شركة القوارب TYDE، وتم الكشف عن قارب BMW Hydrofoil لأول مرة في مهرجان كان السينمائي.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية "هيونداي"، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك، والكروس اوفر والـ SUV الرياضية، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة اكسنت HCI الجيل الجديد، والتي تختلف عن اصدار RB الشهير مع الاحتفاظ باللقب "اكسنت".

تسيطر النسخة سانج يونج تيفولي موديل 2023، على قائمة السيارات الرياضية الارخص سعرًا ضمن فئة الـ SUV، والتي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في السوق المصري، حيث يتم طرح السيارة عبر فئتين من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من 760 ألف جنيه.

تواصل شركة مرسيدس الالمانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2023، التي تضم العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، أو فئة الهاتشباك، أو عائلة السيدان ومنها الايقونة الشهيرة C180.

تعود السيارة رينو داستر للسوق المصري بعد فترة كبيرة من الغياب، حيث قدمت تلك النسخة الرياضية مرة اخرى بين موديلات 2023، ولكن مع زيادة سعرية اقتربت من حاجز الـ 100 %، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، والتي شهدت ارتفاع يتراوح بين 436 ألف و 445 ألف جنيه.