الأهلي vs الوداد المغربي.. مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 4- 6- 2023 العديد من المواجهات البارزة في دوريات العالم يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي والوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في دوري أبطال إفريقيا



مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. الأهلي vs الوداد المغربى – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 4- 6- 2023



مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 ريال مايوركا vs رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. ريال سوسييداد vs إشبيلية – الساعة 7:30 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. ريال مدريد vs أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. فياريال vs أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. أوساسونا vs جيرونا – الساعة 7:30 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. ريال بيتيس vs فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. سيلتا فيجو vs برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. بلد الوليد vs خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. إلتشي vs قاديش – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في الدوري الايطالي



نابولي vs سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

أتالانتا vs مونزا – الساعة 10 مساء

ليتشي vs بولونيا – الساعة 10 مساء

ميلان vs هيلاس فيرونا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2

روما vs سبيزيا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 3

أودينيزي vs يوفنتوس – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في الدوري التركي



جالاتا سراي vs فناربخشة – الساعة 7:15 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في كأس البرتغال



سبورتنج براجا vs بورتو – الساعة 7:15 مساء