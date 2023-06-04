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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي vs الوداد المغربي.. مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

تقام اليوم الأحد 4- 6- 2023 العديد من المواجهات البارزة في دوريات العالم يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي والوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 على النحو التالي: 

 

الأهلي vs الوداد.. جمال الحاجي يكشف حظوظ الفريقين في التتويج باللقب القاري

الأهلي vs الوداد المغربي.. أحمد نخلة: قادرون على الفوز بهدفين فى القاهرة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في دوري أبطال إفريقيا
 

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. الأهلي vs الوداد المغربى – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 4- 6- 2023 
 

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 ريال مايوركا vs رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. ريال سوسييداد vs إشبيلية – الساعة 7:30 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. ريال مدريد vs أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. فياريال vs أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. أوساسونا vs جيرونا – الساعة 7:30 مساء

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. ريال بيتيس vs فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. سيلتا فيجو vs برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. بلد الوليد vs خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 .. إلتشي vs قاديش – الساعة 10 مساء

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

مجموعة مصر.. سر استبعاد منتخب الجابون من أمم أفريقيا تحت 23 سنة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في الدوري الايطالي
 

نابولي vs سامبدوريا – الساعة 7:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

أتالانتا vs مونزا – الساعة 10 مساء

ليتشي vs بولونيا – الساعة 10 مساء

ميلان vs هيلاس فيرونا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2

روما vs سبيزيا – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 3

أودينيزي vs يوفنتوس – الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

الزمالك اليوم.. كاس تصدم الأبيض.. ومفاضلة بين 7 لاعبين لاختيار 3 صفقات.. ونزلة معوية لـ منسي

أخبار الأهلي .. مدرب الوداد يهاجم كولر.. وتجديد عقديّ الشحات وياسر إبراهيم

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في الدوري التركي
 

جالاتا سراي vs فناربخشة – الساعة 7:15 مساء

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

مباريات اليوم الأحد 4- 6- 2023 في كأس البرتغال
 

سبورتنج براجا vs بورتو – الساعة 7:15 مساء

اليوم الأحد 4- 6- 2023 الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا الوداد المغربي برشلونة

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