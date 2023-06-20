حدث ليلا| سلماوي: الإخوان خططوا لاغتيال محمد حسنين هيكل.. شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية.. عائشة بن أحمد تنهار بالبكاء على الهواء

نشر “صدى البلد” الإخباري العديد من الموضوعات والأخبار المهمة، التي حدثت علي مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، ولعل أبرزها:

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن جون كيري وقت أن كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، زار مصر زيارة مفاجئة بعد أن أعلن الإخوان عدم ترشحهم للرئاسة، واجتمع بمكتب الإرشاد.

قال الكاتب محمد سلماوي، إنه لم ير محمد مرسي إلا في جلسة واحدة من المجلس الاستشاري، وكان محمد مرسي عضوًا في المجلس الاستشاري، لكنه انسحب مبكرًا احتجاجاً على المجلس نفسه.

فاز منتخب فرنسا بصعوبة على ضيفه اليوناني بهدف نظيف اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) ) بألمانيا. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ايرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة وحافظ منتخب ديوك فرنسا على العلامة الكاملة

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الإخوان كانوا على يقين أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان أحد أسباب انهيار حكمهم، وحين أشعلوا النار في منزله في برقاش كانت لديهم معلومات أنه موجود هناك.

صادق مجلس العموم البريطاني، الاثنين، على تقرير لجنة مستقلة بإدانة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالكذب على البرلمان.

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنها أمضت نحو ثمانية سنوات منذ قدومها إلى مصر عام 2015 وافتتحت باكورة أعمالها الفنية في مصر بألف ليلة وليلة وتوالت بعدها أعمال مهمة مثل الخلية.

أكد الإعلامي محمد فاروق أنه تأكد رحيل حسين الشحات جناح فريق الأهلي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده بشكل رسمي وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي على التجديد. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يرفض حسين الشحات جناح فريق الأهلي التنازل عن شروطه من أجل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة

كشف أحمد حسام ميدو، سبب استفسار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن احتفال محمد مجدي أفشة الذي أثار الجدل بعد هدفه في شباك طلائع الجيش. قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في لعيبة كتير عوقبت بالإيقاف مدى الحياة بسبب إشارة النازية". وأضاف: "تحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم

علم صدى البلد ان علي طارق العريان ؛ نجل الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان قد أجرى عملية جراحية أول امس. وأجري علي طارق العريان عملية اللوز

اتفقت الصين والولايات المتحدة، الاثنين، على تثبيت التنافس الشديد بينهما حتى لا ينحرف إلى الصراع، لكنهما فشلا في تحقيق أي تقدم كبير خلال زيارة نادرة لبكين قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أن تواجد عدد كبير من المعارين في الموسم الماضي؛ كان أحد أسباب هبوط الجونة. وقال حسام الزناتي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تواجد عدد كبير من المعارين أحد أسباب هبوط الجونة، لازم يبقى عندي الأحقية والفرصة في شراء اللاعبين اللي بحصل

كشف أحمد حسام ميدو، عن تقدم بعض اللاعبين المصريين بشكوى لـ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشأن عدم الحصول على عقدهم كاملا حال فسخ النادي للعقد من طرف واحد. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك بعض اللاعبين تحدثوا مع محمد صلاح واشتكوا من تلك النقطة في الأندية

سيطرت إجازة عيد الأضحي 2023، وإجازات البنوك في عيد الأضحى 1444 وعدد أيامها على محركات البحث عبر مواقع البحث، وتساءل المواطنون..

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر في منطقة بولاق الدكرور. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت ورأفت عبد التواب. وحسب ما جاء في أوراق القضية التي

واصلت واعظات الأزهر الشريف، عملهن بمطار القاهرة الدولي في توعية الحجيج بأعمال ومناسك الحج والعمرة.

رفضت الإعلامية بسمة وهبة، استقبال اتصال من ابنها على الهواء مباشرة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة ، المذاع على قناة المحور .

توفي مغني الراب الأمريكي، بيج بوكي عن عمر يناهز الـ 45 على المسرح خلال إحيائه أحد الحفلات الغنائية في مدينة بومونت بولاية تكساس الأمريكية. وأشار موقع The Hollywood

أكد احمد حمد، محامي السيدة المتهمة بقتل طفلها في الشرقية، أنه أدافع عن الجانية لتحقيق العدل وكشف ملابسات الواقعة، مشيرا إلى أن عم الطفل أخد عفش الجانية وتزوج عليه.

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حقيقية زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني عرفيا.

كشف النجم أحمد سعد ، عن رأيه بالمقارنة بينه وبين النجم محمد رمضان في مجال الغناء، وذلك من خلال برنامج كاربول كاريوكي ، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد 25 يونيو 2023...

نفى وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، تسلم أوكرانيا مقاتلات من الغرب قبل عام 2024

وجه النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين،وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حث إسرائيل الاثنين على وقف - ما وصفه بقرارات مقلقة - النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع الناس أو إزعاجهم.

أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق أن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور ليكون مستقبل النادي. وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند، والانسجام هناك؛ لأنهم يضعون ثقة كبيرة فيه". وتابع :"إمام عاشور أعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند، وفي هذه

انهارت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد من البكاء على الهواء، عندما تذكرت وفاة والدها، قائلة: ضهري اتقسم .... المزيد

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أنواع الدماء الواجبة في الإحرام وأسباب وجوبها على الحاج أو المعتمر.

لعل دعاء الامتحان في عشر ذي الحجة يعد من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت من العام، حيث تتزامن امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة مع العشر من ذي الحجة

تراجعت أسعار الذهب وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 17880ألف جنيه بتراجع أكثر من 400جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما تراجعت أسعار الذهب على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وسجل عيار 18 1916 جنيها.

دعاء الامتحان ، هو الشغل الشاغل لكل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية في هذه الأيام ، تزامنا مع أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، ولهذا يبحثون عن دعاء الامتحان ، ودعاء لاستيعاب المذاكرة والاستعداد لدخول الامتحان.

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تظل دائما ملاذا آمنا لكل من يقصدها. وقال السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشارك اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للاجئين.. نسلط الضوء على الذين غادروا أوطانهم تحت ظروف قاهرة..

زعمت صفحات الغش التي تعمل تحت اسم شاومينج على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فجر اليوم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر اداءه اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

يخوض اليوم الثلاثاء المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة ودية أمام نظيره منتخب الكونغو على هامش المعسكر التدريبي المقام حاليا فى المغرب استعدادا للمشاركة فى كأس أمم إفريقيا.