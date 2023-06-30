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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أصغر عربية في مصر موديل 2023.. 5 سيارات رياضية زيرو لم تصل للمليون.. بـ 70 ألف جنيه اشتري سيارة كورية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أصغر سيارة في مصر موديل 2023.. اعرف سعرها الآن

تتنوع الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري بين موديلات 2023، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة الهاتشباك، ومنها النسخة فيات 500.

 

بـ 70 ألف جنيه.. اشتري هذه السيارة الكورية لمحبي الهاتشباك

قدمت علامة دايو الكورية الجنوبية الكثير من السيارات داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، ومنها النسخة "ماتيز" صاحب الحجم الصغير، حيث اكتسبت تلك النسخة شهرة كبيرة نسبة إلى هذا التصميم، بالاضافة إلى سعرها المناسب لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

 

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى

 من BMW

يمتلك نجم كرة القدم العالمية الفرنسي كريم بنزيما، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة، مثل بوجاتي تشيرون وقرينتها الخارقة فيرون، إلى جانب السيارة مرسيدس SLR McLaren، واقوى طرازات أودي وهم RS4 و RS6، بالإضافة إلى النسخة الجديدة BMW M5 Competition، والتي تعد واحدة من أغلى السيارات المقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الألمانية بالسوق العالمي.

 

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها المميز، والذي يتسم بالرحابة الداخلية، بالاضافة إلى ارتفاعها المناسب، الذي يمنحها افضلية التعامل مع الكثير من الطرق الوعرة.

 

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالسوق المصري.. اركب 4X4

تتمتع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الفنية، حيث تقدم داخل السوق المصري بمحرك 2700 سي سي، واخر سعة 4000 سي سي، مع تنوع قدرات الدفع بين الخلفي، والدفع الكلي للعجلات، بينما يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

سعر BMW 320 موديل 2023 في مصر.. صور

تمتلك شركة BMW اسطول ضخم من السيارات القوية داخل سالقو العالمي والمحلي، ومنها النسخة الشهيرة 320 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الاداء القوي والطابع الرياضي، حيث يتم طرحها في مصر عبر باقة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و150 ألف جنيه.

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