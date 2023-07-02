أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السد العالي حصن مصر المائي المنيع

أخبار مصر.. أكد الدكتور عباس شراقي أن السد العالي حصن مصر المائي المنيع، ويمنع وصول ضرر الملء الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي إلى المواطن.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

أكد الدكتور عباس شراقي، أن السد العالي حصن مصر المنيع، ويمنع وصول ضرر الملء الرابع لـ سد النهضة الإثيوبي إلى المواطن، لكن على الدولة المصرية أن تزيد مخزون السد العالي لدرء الضرر.

رئيس الوزراء يغادر السعودية عقب أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي

غادر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المدينة المنورة اليوم السبت، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أدى خلالها مناسك الحج، وزار المسجد النبوي.

مراجعة خدمات الحجاج.. تعرف على أنشطة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع |بالإنفوجراف والفيديو

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، واستعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 23 يونيو إلى 29 يونيو ، واستعرضت أبرزها في التقرير التالي:

«رواف منى» تعتذر للحجاج المصريين عن قصور الخدمات بمخيماتها وتؤكد سرعة التعويض

تقدمت شركة رواف مني لخدمات الحجاج باعتذار رسمي الي حجاج شركات السياحة المصريين الذين أضيروا من بعض القصور في مخيماتهم خلال الحج ، مؤكدة حرصها علي التعويض العاجل والفوري لكل حاج اضير من هذا القصور.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



فيتش : سكان مصر وتحضّرها المتزايد يجعلها سوقًا استثماريًا رئيسيًا لتجار التجزئة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان قالوا بشأن تقرير وكالة فيتش عن مصر.

أجهزة طبية ومخدرات .. إحباط محاولتي تهريب في مطار القاهرة | صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

رئيس المصرية للمطارات يتفقد حركة التشغيل في مرسى مطروح .. صور

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولي لمتابعة حركة تشغيل المطار أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق البيان الإعلامي رقم ٢ بشأن الصورة المتداولة لـ جزار الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل

100 مليار جنيه.. وزير الصحة: مصر حققت المعادلة الصعبة في التعامل مع وباء كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت «صحة المواطن» على رأس أولوياتها، مع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا عالميا، متخذة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس.

الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد 2 يوليو، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

منزل الورثة.. كيفية التقسيم.. وشروط البيع.. وحكم السكن فيه؟.. قانوني يوضح

مشاكل الميراث كثيرة، لكن هناك بعض المواطنين لايرغبون في اللجوء للقضاء للحصول علي حقهم في الميراث، خاصة اذا كان هذا الحق يتعلق بالسكن.

الصحة العالمية تدعو لتوثيق ودراسة التجربة المصرية في إدارة أزمة وباء كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت «صحة المواطن» على رأس أولوياتها، مع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا عالميا، متخذة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

وقعت مديرية الطرق بمحافظة القاهرة غرامة مالية على أحد الجزارين في منطقة حي شرق مدينة نصر، وذلك بعد اعتدائه على حرم الطريق وأعمدة المونوريل، وائتلافه للطريق والاسفلت.

بالإنفرجراف.. استعدادات عيد الأضحى تسيطر على الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة

أصدرت وزارة البيئة نشرة عرضت فيها الحصاد الأسبوعى لأبرز أنشطة الوزارة، وقطاعاتها المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٢٤ يونيو وحتى ١ يوليو الجارى

عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة.. الاثنين

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل الموافق ٣ يوليو الجاري؛ حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم ٥٠٠ حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 355 استفسارا و143 شكوى خلال إجازة العيد

قال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بـ وزارة الزراعة من خلال الخط الساخن

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد 2 يوليو، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

اليوم 15 رحلة.. انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم 15 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك مع بداية انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج.