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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تامر حسني يحدث ضجة فى مول مصر .. محمد عبده يرفض الغناء مع محمد رمضان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

فاكر نفسه العندليب.. الجمهور يهاجم حمو بيكا بسبب تركه للمسرح

 

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات يوتيوب فيديو لمؤدي المهرجانات حمو بيكا وهو يترك المسرح بسبب أزمة فى أجهزة الصوت.

وظهر بيكا فى الحفل الذى جمعه بالمطرب على قدورة على إحدى المسارح فى دبي وهو يعتذر للجمهور وأكد لهم عدم قدرته على الغناء بسبب مشاكل فى الصوت مما وضع قدورة زميله فى موقف محرج.
 

 

الفنان محمد عبده يرفض العمل مع محمد رمضان

 

أعلن الفنان محمد عبده عن رفضه التام للعمل مع الفنان محمد رمضان فى ديو غنائي، كما طلب رمضان فى إحدى لقاءاته التلفزيونية. 

وقال محمد عبده فى لقاءه ببرنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي: لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان.

وأضاف عبده: رمضان ممثل وأتابع أعماله التمثيليه لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده.
 

ضجة عارمة بمول مصر.. والسبب تامر حسني

 

 أحدث النجم تامر حسني ضجة عارمة داخل مول مصر، وذلك بعدما فاجىء جمهوره بتواجده داخل السينمات لمشاهدة فيلم تاج معهم. 

وتسبب تامر حسني فى ازحام شديد لم تشهده السينمات من قبل، وسط حاله من الحب و الصراخ و البكاء من قبل الجمهور الذى أصر على التقاط الصور التذكارية معه.

 

خناقة شوارع.. فنانة لبنانية تهاجم فتاة لهذا السبب

 

تداول عددا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية ماغى بو غصن أثناء مشاجرتها مع فتاة فى شوارع لبنان.

وظهر فى الفيديو ماغي وهي تتشاجر مع الفتاة بسبب تعامل الأخيرة مع ابنها بأسلوب عنيف، وهو ما جعل ماغي تدخل سريعا لدرجة المشاجرة وابتعاد الطفل عن والدته.

وتسبب الفيديو فى حالة من الدعم الكامل للفنانة ماغي بوغصن  على موقفها تجاه الطفل، والذى كان يحاول أن يستنجد بالمارة بسبب تصرفات والدته.
 

شركة إنتاج .. نسرين طافش تعلن سبب اعتزالها الغناء

 

كشفت الفنانة نسرين طافش عن السبب وراء ابتعادها عن الغناء منذ فترة، مؤكدة على أن تقديم الأغاني يحتاج إلى شركة إنتاج كبيرة وأموال أكثر.

وأضافت نسرين خلال حلولها ضيفة على برنامج The Insider بالعربي أنها قررت الابتعاد عن الغناء والتركيز على التمثيل فقط خلال الفترة القادمة.
 

 

مش غلطته.. وزارة الثقافة التونسية تبريء أحمد سعد في أزمة حفله ببنزرت

 

اصدرت وزارة الثقافة التونسية، اليوم بيانا، تكشف فيه ملابسات أزمة حفل الفنان أحمد سعد الذي أقيم منذ يومين وتعرض على إثره لانتقادات عديدة. 

 

 وأكدت وزارة الثقافة التونسية، في بيانها، على أنه ومن خلاله متابعتها للضجة التي تلت حفل الفنّان المصري أحمد سعد في “المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت، وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف يهمها توضيح أن الحفل الذي أقيم يوم 01/07/2023 للفنان أحمد سعد ببنزرت هو حفل خاص من تنظيم “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية الاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا.

 

رزان مغربي تكشف مرورها بأزمة صحية في الساحل الشمالي

 

كشفت الفنانة رزان مغربي عن تحسن حالتها الصحية بعد مرورها بأزمة لم تتحدث عن تفاصيلها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، ودخولها المستشفى. 

 

وأعادت رزان مغربي نشر ستوري عبر انستجرام، يطمئن فيها أصدقائها على صحتها، بعدما أكدت في تصريحات صحفية أن حالتها أصبحت أفضل، وشكرت كل من كان حريصا على الاطمئنان عليها.

اخبار الفن حمو بيكا محمد رمضان تامر حسني نسرين طافش

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