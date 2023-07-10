أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة للمحكمة الجنائية العاجلة

أخبار مصر.. تمت إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة إلى المحكمة الجنائية العسكرية العاجلة.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



المتحدث العسكري: إحالة المتهم في حادث القاهرة الجديدة للمحكمة الجنائية العسكرية العاجلة

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه إستكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعي العام العسكري بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ "جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضـد المتهم.

وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة ألمانية رائدة في صناعة برمجيات السيارات الحديثة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الجديد لشركة "سايتك سولوشينز"SEITech Solutions الرائدة فى تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

خبير يكشف موعد بدء إثيوبيا في الملء الرابع لـ سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، موعد بدء إثيوبيا في الملء الرابع لـ سد النهضة، وقال إن إثيوبيا انتهت من التخزين الثالث لـ سد النهضة 11 أغسطس 2022، بعد تخزين إجمالي بلغ 17 مليار م3.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تنسيق الكليات العسكرية 2023.. الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 %

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديــدة بـ الأكاديمية العسكرية المصرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

تنسيق الكليات العسكرية 2023 .. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديــدة بـ الأكاديمية العسكرية المصرية

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيس هيئة قضايا الدولة السابق

منح اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء مر بظروف صعبة وصلت ذروتها فى عام 2014 ولكن بفضل الإرادة السياسية تمكنا من التغلب على تلك الأزمة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصر للطيران تسير اليوم 25 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران، اليوم 25 رحلة جوية، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة و11 رحلة من المدينة و3 رحلات جدة / برج العرب و2 رحلة المدينة/ الأقصر و1 رحلة جدة / باماكو.

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024.

حيوانات جديدة ومفتوحة بلا حواجز| 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة اعتبارا من اليوم الأحد 9 يوليو وذلك للبدء في عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية، وهناك بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير الحديقة وهى:

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس محكمة النقض

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض.

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء اليمين للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

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وزيري يتفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الأحد، بحضور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس النيابة الإدارية .. صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حلف اليمين للمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

من هو المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ سيرة ذاتية

أدى المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطاؤه نهاية يونيو الماضي.

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ82 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023"

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من هو المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

خالد عبدالغفار يتابع نسب تردد المواطنين على حملة 100 يوم صحة

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمستوى ومؤشرات أداء، وانتظام فريق العمل الصحي في القافلة الطبية بمنطقة القباري، بمحافظة الإسكندرية، ضمن حملة «100 يوم صحة».

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات شملت عدداً من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وزارة العمل: تعيين 8303 من ذوي الهمم في 6 أشهر

وجه وزير العمل حسن شحاتة، مديري مديريات العمل بجميع المحافظات بضرورة تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ خطط الوزارة نحو الإستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وكذلك الإستعداد لخطة التدريب المهني الجديدة

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لبحث إنهاء الصراع.. مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان 13 يوليو

تستضيف مصر في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة لتوطين صناعات استراتيجية ومستلزمات إنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و/دعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة.

مايا مرسي : الإرادة السياسية هي المحرك الأساسي لما حصلت عليه المرأة في مصر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشئون الخارجية ببرلمان الإتحاد الأوروبي، والذي يزور مصر حالياً، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر في بروكسيل

بالأسماء.. تحويل مستحقات 32 عاملا مصريا غادروا الأردن نهائيا

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد؛ أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تحويل القائمة الـ 130 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 32 عاملا مصريا غادروا الأردن نهائيا، وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا .

وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين في الإسكندرية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحملة القومية «100 يوم صحة» في الأماكن ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

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انتهاء مراسم تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان بحضور فريق التطوير.. صور

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي.

بيان عاجل من الصحفيين بشأن تأخر صرف "البدل"

أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق لبدل التدريب و التكنولوجيا للصحفيين وقيمتها 600 جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر إبريل الماضي.

قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديــدة بـ الأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم