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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مصر حذرت من أزمة غذاء بسبب الحرب الأوكرانية.. البلدان الفقيرة تهتز بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب .. الأمم المتحدة تحذر: قرار موسكو ضربة للمحتاجين

أخبار العالم
أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
 

السفير أحمد أبو زيد: مصر «تحركت» من أجل السودان قبل أن «تتحدث»

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة إن الوضع في السودان مؤسفا وخطيرا للغاية، يهدد مصالح ومستقبل هذا الشعب

الخارجية: رغبة مشتركة بين مصر وتركيا بفتح أفاق التعاون على جميع المستويات

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة ان تقييم مصر لما حدث والمواقف التي تم تبنيها من قبل تركيا وقطر خلال الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو، كانت عن موقف مخالف لطبيعة العلاقات التاريخية بين مصر وكلا الدولتين ايضا، فضلا عن علاقة الجوار، فضلا عن انه كان

وزير دفاع أوكرانيا يطالب بنشر قواعد عسكرية أجنبية في بلاده «قبل فوات الأوان»

دعا رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية، أليكسي ريزنيكوف، إلى السماح بنشر قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

البلدان الفقيرة تهتز.. نهاية صفقة الحبوب تنذر أشد الناس احتياجا في إفريقيا بالألم |تقرير

أدى إعلان روسيا عن انسحابها من الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية بمغادرة موانئ البحر الأسود إلى اهتزاز البلدان الفقيرة ، التي يعاني الكثير منها بالفعل من التضخم والصدمات المناخية والصراعات.

فوتشي متهم بالإدلاء بشهادة زور

اتهم كبير الاطباء في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوتشي بالكذب تحت القسم بسبب معرفته بأبحاث الفيروسات الخطيرة في الصين - والتي يُخشى أنها تسببت في الوباء

استطلاع: البريطانيون نادمون.. واختيار «بريكست» كان خطأ

أظهر استطلاع أجرته منظمة YouGov لاستطلاعات الرأي يوم الثلاثاء أن نسبة البريطانيين الذين يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ قد سجلت رقما قياسيا جديدا هذا الشهر.

بعد أشهر من توتر العلاقات.. بايدن يوافق على استضافة نتنياهو خارج البيت الأبيض| تقرير

وافق الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الإثنين على الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة ، لكنه رفض ، وسط أشهر من التوتر

بريطانيا: نعتزم بدء محادثات مع تركيا بشأن تجديد اتفاق التجارة الحرة الثنائية

قالت بريطانيا يوم الثلاثاء إنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا بشأن تجديد اتفاق التجارة الحرة الثنائية بينهما ، بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقية مستقبلية.

البيت الأبيض: قرار روسيا بشأن صفقة الحبوب يزيد من سوء الأمن الغذائي ويضر بالملايين

أوقفت روسيا يوم الاثنين مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، مما أثار مخاوف في الدول الفقيرة من أن ارتفاع الأسعار سيجعل

الأمم المتحدة: خروج روسيا من اتفاقية الحبوب سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان

انتهى اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود للسنة الماضية، يوم الاثنين، بعد انسحاب روسيا محذرة من أنها لا يمكن أن تضمن سلامة السفن في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها 'ستوجه ضرب

أبو زيد: الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مهمًا جدًا منذ ثورة 30 يونيو

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما جدا إبان ثورة 30 يونيو ولا تزال حتى الآن

السفير أحمد أبوزيد: مصر حذرت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الغذاء عالميا

استعرض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، عن دور الوزارة في إظهار المكانة الحقيقية لمصر في المرحلة الجديدة، وإظهار خصائص الدبلوماسية المصرية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تمكنت بسياستها الخارجية رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس

 

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