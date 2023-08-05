اخبار التوك شو| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. أحمد عمر هاشم يُنهي الخلاف: الحجاب فرض.. والطلاق الشفهي يقع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

سعاد صالح: كلمة خلع لم تأت في الكتاب ولا السنة

أكد علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الخلع غير موجود في الإسلام، وأنه لا يوجد آية بالقرآن الكريم تدل على الخلع، ولا يوجد حديث نبوي عن سيدنا رسول الله.



طَرّد الفرنسيين من بوركينا فاسو| إبراهيم تراوري "سانكارا" جديد لبلاد الطاهرين

اصطفت حشود غفيرة من شعب بلاد الناس الطاهرين “بوركينا فاسو” ونظموا مسيرة مهيبة لاستقبال “توماس سانكارا” الجديد “إبراهيم تراوري” بعد مشاركته فى قمة روسيا إفريقيا في بطرسبورج الروسية.





مصري يفوز بجائزة أفضل عالم رياضيات في العالم.. تفاصيل

كشف الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل علي جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم، تفاصيل حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم.





محافظ بيروت يكشف عن أول قرار اتخذه بعد انفجار المرفأ.. فيديو

كشف محافظ بيروت مروان عبود، أول قرار اتخذه بعد انفجار المرفأ، قائلاً: "إن قراراته الأولى كانت تتمثل في تأمين المعدات اللازمة للبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ومن ثم تدبر أمر المستشفيات لإسعاف الجرحى ومن ثم مساعدة الأهالي الذين فقدوا الشهداء على معرفة مصير أولادهم، وعلى مساعدتهم معنويًا لتقبل ما حدث".





عادل الغضبان: محافظة بورسعيد تضم 4 مناطق صناعية باستثمارات 6 مليارات جنيه

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تضم 4 مناطق صناعية بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار جنيه.



عادل الغضبان: مصانع بورسعيد تصدر 54% من الملابس الجاهزة.. فيديو

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طرق تحويل مدينة بورسعيد لتكون رائدة في التصدير وليس الاستيراد.





الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد خلال الساعات القادمة، ارتفاعا مؤقتا وطفيفا في درجات الحرارة، بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية؛ لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 37 و38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعة، بداية من يوم الإثنين المقبل.





أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه كانت تربطه صداقة شديدة مع الشيخ الشعراوي، موضحا أن من يهاجم الشيخ الشعراوي؛ أقول له إن الشعراوي جاء بنتائج وثمرات لم يستخرجها أحد من قبله.





أحمد عمر هاشم يُنهي الخلاف: الحجاب فرض.. والطلاق الشفهي يقع

حسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الجدل الدائر حول وقوع الطلاق الشفهي وكون الحجاب فريضة أم لا.



الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فريدة

قال الإعلامي محمد الباز، إن العالم الإسلامي يمر اليوم بأحداث مؤسفة، حيث لم يعد حرق المصحف عملًا فرديًا، وبعدما كان مجرد حادث يقوم به أحد الموتورين من راغبي الشهرة، وتنقله وسائل الإعلام، تحول لمنهج وظاهرة.



الباز لوزير التعليم: استبعاد أصحاب الوزن الزائد من مسابقة المعلمين حكم بالإعدام

قال الإعلامي محمد الباز، إن تمتع موظفي الدولة، بلياقة بدنية وحيوية، أمر كلنا نتمناه، لكن ليس كل الوظائف تتطلب أن تتوفر فيها هذه الشروط بنسبة 100%.

