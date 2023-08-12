أخبار السيارات| 5 أنواع يابانية زيرو بسعر يبدأ من 485 ألف جنيه...سعر أرخص ستروين موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة ستروين C3 موديل 2023، ثاني ارخص سيارة تقدمها شركة ستروين داخل السوق المصري، بعد النسخة سي اليزيه الشهيرة، ولكن مع اطلالة الهاتشباك الشبابية، على الرغم من ارتفاع اسعار هذه السيارة بقيمة تراوحت بين 24 الف و34 الف جنيه.

تعد السيارة بي واي دي F3 موديل 2023، هي ارخص سيارة تقدم داخل السوق المصري بناقل سرعات أوتوماتيكي، على الرغم من طرحها عبر فئتين من التجهيزات الأولى ذات 5 سرعات يدوية، بالاضافة إلى تصميم السيدان الذي يشمل جميع الفئات.

طرحت علامة جيتور نسختها الجديدة كليًا خلال الايام القليلة الماضية داخل السوق المصري، وجاءت هذه السيارة باسم " داشينج" مع تصميم رياضي ينتمي إلى فئة الـ SUV، ويتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات.

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أومن ناحية بلد المنشأ ايضا، ومنها اصدارات الصانع الياباني، مثل طرازات شركة نيسان وسوزوكي وميتسوبيشي وسوبارو.

ارتفعت اسعار السيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023 من جديد داخل السوق المصري، وهذه المرة شهدت زيادة اجمالية ترواحت بين 15 الف و20 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة تلك النسخة، والتي تعد ارخص سيارة تقدمها ستروين الفرنسية في مصر.

تعتبر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023، واحدة من أبرز السيارات العائلية التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تتمتع بمساحة داخلية رحبة تصل إلى 7 مقاعد، بالإضافة إلى تمتعها بالكثير من التجهيزات الفنية، ووسائل الرفاهية والتحكم.

تواصل شركة جيتور من تعزيز تواجدها بالسوق المصري؛ عبر باقة من السيارات التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها النسخة X90، والتي تنطلق بالسوق المحلية عبر فئة واحدة من التجهيزات، تتضمن حزمة من وسائل التحكم والرفاهية.

كشفت عملاقة تصنيع السيارات الصينية شانجان عن نسختها الجديدة كيوان A07 بشكل رسمي في الصين، والتي تعتمدعلى تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، حيث انطلق عبر باقة من التقنيات العصرية، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الخاطف للانظار، بإطلالة السيدان.