أخبار التوك شو.. قبل الانتخابات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يخلف وعوده مع الشعب المصري.. الكحة الشديدة .. لجنة مكافحة كورونا تكشف أعراض المتحور الجديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

قبل الانتخابات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يخلف وعوده مع الشعب المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا أحد يستطيع توجيه المواطن أمام صناديق الانتخابات الرئاسية، إذ أن المواطن نفسه هو من يقرر يعطي صوته إلى من في الانتخابات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لم يخلف وعوده مع الشعب المصري أبدا، منذ أن كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقبل توليه الرئاسة، إذ أنه أنقذ الشعب في فترة عصيبة، "إحنا كنا في فترة واقفين على كلمة واحدة فقط، ووجدنا الكلمة دي، ووجدنا الحماية والدعم لإرادة شعب عظيم يستحق الانحياز له".



قعدت للفجر .. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل أزمة تصادم ناقلتين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن انتظام حركة الملاحة داخل القناة والحركة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين، بعد تصادم ناقلتين خلال العبور في قناة السويس، لافتًا إلى أن كلا الناقلتين عبرتا من قناة السويس، إذ خرجت الناقلتان تباعا، وبدأت القناة تسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ الصعب، لافتا إلى أن قاطرات الهيئة نجحت في حل الأزمة بشكل طبيعي، وانتظمت حركة الملاحة بصورة طبيعية، إذ أن الهيئة لديها إمكانيات وقدرات وخبرات عالية وكفاءة قادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

الكحة الشديدة .. لجنة مكافحة كورونا تكشف أعراض المتحور الجديد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك حالة من الترقب الحذر بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد أقل في شدة الأعراض التي جاءت في المتحورات الماضية.

موضحا أن الحالتين الذي تم إصابتهما متواجدان في المنزل بشكل طبيعي بعد أن تلقيا العناية اللازمة، ويقيمان في المنزل في الوقت الحالي.

عودة: 770 مليون مصاب بكورونا في العالم.. و600 سلالة من متحور أومكيرون

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك 770 مليون مصاب بكورونا في العالم، مشيرا إلى أن كثيرا من المصابين بدون أعراض، ولا يقومون بعمل مسحات أو تحاليل لإمتشاف الإصابة بالمرض.

وقال فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز:، ان كورونا منتشر بشكل كبير في دول أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن هناك العديد من المتحورات من سلالة ”أوميكرون"، تجاوزت 600 متحور.

رئيس حزب الوفد يكشف عن برنامجه بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن تم الاتفاق داخل الحزب على خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا للمناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن كافة الاختلافات داخل حزب الوفد حول ترشح أكثر من حزب تم انتهاؤها، ولا يوجد أي اختلافات في الوقت الحالي، وتم الاتفاق بشكل كامل داخل الحزب على ترشحه.

وأضاف "يمامة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تعيش مناخ ديموقراطي كبير في الوقت الحالي، ولديه يقين وعلم كبير أن الانتخابات الرئاسية ستكون بكل شفافية، وما تسفر عنه نتيجة الانتخابات ستكون هي الحكم النهائي.

مساعد حزب مستقبل وطن: ترشح السيسي للرئاسة أمر مصيري .. فيديو

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الحزب يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما قدمه من إنجازات كبيرة للدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم وحتي الآن، مشيراً إلى أن من أهم الإنجازات هي مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "هلال" خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نموذج غير مسبوق علي المستوى المحلي والعالمي، موضحاً أن الأمم المتحدة والدول الأوروبية أشادت بهذا النموذج.

لا تقع على الإنسان المتصل بالله.. أزهري: من يعمل أسحار كافر بالله

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الأعمال والأسحار لا تقع على الإنسان المتصل بالله، والذي يؤدي الفرائض والأعمال الصالحة من التقوى والتقرب إلى الله.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن من يقوم بعمل أسحار هم الذين كفروا بالله، معلقا "من يسخر الشياطين هو كافر بالله، ومن صدق عرافا أو دجالا، فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.

الحشاشين | ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها الفن

أكدت الفنانة ميمي جمال، أنها بدأت في العودة للأعمال الفنية خلال العام الماضي، قائلة “بعد وفاة زوجي الفنان حسن مصطفى ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة”.

وأضافت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجي بالنسبة لي كان شئ كبير، وكان هناك حزن كبير بداخلي، مما سبب ابتعادي عن الفن.

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

كشفت «بسمة» عن مأساتها مع عمها وعمتها بسبب الميراث، قائلة: “عمي بعد ما جدي توفي اكتشفنا أن البيت مكتوب باسمه بيعًا وشراءً عشان عمي كان قاعد مع جدي باستمرار وعمي كان مانع أبويا ومانعنا من دخول البيت".

وقالت “بسمة”، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن عمتي الكبيرة بتتكلم عليّا كلام مش كويس وتخوض في عرضي، لأنها كانت غيرانة مني عشان بنتها مكملتش تعليمها وأنا كملت".

طفلة تنام بجوار أمها المتوفاة 6 أيام كاملة.. اعرف التفاصيل

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "ظنتها نائمة .. طفلة في مصر رقدت بجوار أمها 6 أيام".

وأضاف التقرير أن الطفلة ظلت بجوار أمها المتوفاة لمدة 6 أيام لظنها أنها نائمة ولكن بعد تلك المدة شعرت بالجوع والعطش الشديد فبكت وسمع الجيران صوتها وتبين أن والدتها متوفاة بجانبها.