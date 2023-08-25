أخبار التوك شو| مدبولي يؤكد أهمية العمل على التبادل التجاري بالعملات المحلية بين بريكس والدول النامية.. مصطفى بكري يكشف عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

مدبولي يؤكد أهمية العمل على التبادل التجاري بالعملات المحلية بين بريكس والدول النامية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر أمام قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، أهمية العمل المشترك على تشجيع الصفقات والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع بريكس والدول النامية .

4 حتى الآن.. مصطفى بكري يكشف عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة جدا، معلقا “في تقديري إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي تشمل شروط الترشيح والإشراف القضائي والمراقبة على سير العملية الانتخابية، والتصاريح الإعلامية، ومتابعة العملية الانتخابية من البداية حتى الإعلان عن النتائج”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من بين الأسماء التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام، إضافة إلى الرئيس السيسي.

السجيني: التراخيص ليست متوقفة في القرى ولها اشتراطات جديدة بالمدن

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التراخيص في مصر ليست متوقفة في القرى، ولكن لها اشتراطات جديدة في المدن، مشيرا إلى أن النمو السكاني السبب في تباطؤ التنمية.

وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القيادة السياسية كانت جادة في الحد من ارتفاعات المباني، والتي كانت موجودة ومنتشرة.

منها حل أزمة الدولار.. 5 فوائد تعود على مصر من الانضمام لمجموعة البريكس

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس واحدا من الأحداث التي تصدرت المشهد الاقتصادي في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة أنه واحد من الأخبار الهامة بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ أن مجموعة البريكس واحدة من أهم التحالفات الاقتصادية الموجودة على الساحة العالمية في الوقت الراهن.

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول الفوائد التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس خلال الفترة المقبلة، حيث تحدث الدكتور هاني حافظ، الخبير الاقتصادي، قائلا إن تجمع البريكس يشمل الأحرف الأولى للدول الخمس، البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، وبعد إعلان انضمام كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين، تحول اسم التحالف إلى بريكس بلس.

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن حقيقة ما يتردد في الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل الدراسة في مصر بسبب متحور كورونا الجديد، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد داخل مصر خلال الآونة الأخيرة، وسط حالة من الترقب بين قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، إذ أن بعض المواطنين بدأت تنتابهم حالة من القلق بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت خلال الأيام الماضية، عن ظهور حالتين داخل مصر، مصابين بـ متحور كورونا الجديد، وسط حالة من القلق بين المواطنين، بعد بيان وزارة الصحة حول المتحور الجديد، وبدأ البعض في استعادة الإجراءات الاحترازية والوقائية مرة أخرى، خوفا من الإصابة بالمرض الجديد.

علاء عابد: السيسي حقق نجاحات غير مسبوقة خلال 10 سنوات

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنجازات التي حققها خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفا أنه يراهن على أن الشعب المصري سيقف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء عابد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "نعلم جيدا مع شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأرض ومدى حب المواطنين له بشكل مبني على أسس"، موضحا أن الرئيس السيسي حقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الملفات من بينها إعادة العلاقات الخارجية العربية والإفريقية، بالإضافة إلى عودة الأمن القومي المصري إلى نصابه الصحيح بعد أن كانت مصر شبه دولة فيما قبل عام 2013.

رئيس الاتحاد الأفريقي: التعاون مع بريكس سيتيح تطوير الإنتاج

وجه غزالي عثماني رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الشكر لرئيس جنوب أفريقيا وحكومته وشعبه على حفاوة الاستقبال، قائلا إن الاتحاد الأفريقي يهتم بالتعاون مع دول تجمع بريكس: «نتفهم مسألة احتمالية ضم الاتحاد لدول أفريقية أخرى في المستقبل».

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته بقمة بريكس التي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز»، أن قمة بريكس سوف تعود بالنفع على الدول الأفريقية، ولديها إمكانات وطاقات في قطاعات مختلفة، وهذا أمر مهم كونه يساعد على نمو وتطور القارة الأفريقية، فاليوم أفريقيا تواجه مشكلات عديدة بما في ذلك الأمن الغذائي، لذلك فإن التعاون بين بريكس وأفريقيا سوف يتيح تطوير الإنتاج والتحول في مجال المشروعات التصنيعية الكبيرة.

زحام وطوابير لشراء السجائر بالأسعار الرسمية في هذه المنطقة.. اعرف التفاصيل

تصدرت أزمة أسعار السجائر المشهد بشكل كبير على مدار الأسابيع الماضية، وذلك بعد استغلال عدد من التجار الأزمة، في رفع الأسعار بشكل جنوني، إذ تم رفع الأسعار إلى الضعف، وأكثر من ذلك أيضا، وسط محاولات من المواطن المصري بالبحث عن شراء العلبة بالأسعار الطبيعية، ألا أن الأمر كان صعبا بسبب ندرة السجائر في الأسواق.

وزعم البعض أن السبب وراء عدم وجود السجائر في الأسواق هو أن التجار يستغلون الأمر ويقومون بتخزينها لديهم، ومن ثم إخراجها بشكل ضئيل لبيعها بالأسعار المرتفعة، على الرغم من حصولهم على الكميات الطبيعية بشكل دوري من شركة الشرقية للدخان بالسعر الرسمي المعروف لها.

محمد موسى مشبهًا السيسي بصلاح الدين: يقود نهضة تنموية حديثة

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود التنمية المستدامة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمختلف المجالات المتعددة وعلى كافة المستويات التي تنال رضا المواطنين.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، النهضة التنموية الحديثة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي تذكرني بصلاح الدين الأيوبي، مشيرا إلى أن ما أحدثه الرئيس السيسي منذ أن تولى الحكم من تنمية وإعادة بناء هذا الوطني سيحكي عنه الأجيال القادمة.

الكمية المسموح تناولها من الفاكهة لمرضى السكر.. أستاذ باطنة يوضح

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه مسموح لمرضى السكر بكل أنواع الفواكه لكن في حدود، فعلي سبيل المثال لا يوجد ضرر من تناول حبة بلحة أو اثنتين في رمضان.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الفركتوز “السكر” المتواجد في الفاكهة غير ضار خاصة في وجود الألياف، ناصحا مرضى السكير بتناول حبة واحدة من أي فاكهة.