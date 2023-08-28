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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اشتر عربية موديل 2023 بأقل سعر للزيرو..5 مركبات رياضية جديدة من فئة المليون.. أسعار شيري في مصر تبدأ من 450 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عائلية وبـ 7 مقاعد .. أسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر

تنتمي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن طرازات الـ SUV، بالاضافة إلى تمتعها بمساحة عائلية رحبة تتسع إلى 7 مقاعد، مما يجعلها سيارة تجمع بين الجانب الرياضي والعائلي ايضا، إلى جانب التقنيات والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

 

أقل سعر للزيرو.. اشترِ هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

تتنوع السيارات الأوروبية تحت موديلات 2023 داخل السوق المصري، بين تصميم السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التقنيات المستخدمة داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى العلامات التجارية، وعامل السعر والذي يحدد الكثير ضمن أركان العملية الشرائية.

 

أسعار سيارات شيري في السوق المصري .. تبدأ من 450 ألف جنيه

تقدم شركة شيري الصينية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان التي تتضمن النسخة الشهيرة اريزو 5، أو من فئة السيارات الرياضية والتي تضم عائلة تيجو المعروفة، والتي تبدأ من النسخة تيجو 3.

 

أحدث سيارة في السوق المصري موديل 2024 .. سعرها 669 ألف جنيه |صور

استقبل السوق المصري السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024، والتي تعد هي احدث نسخة من طرازات العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

معاك مليون جنيه .. 5 سيارات رياضية "زيرو" ضمن هذه الفئة

استطاعت السيارات الرياضية أن تكتسب شعبية كبيرة داخل السوق المصري، سواء من فئة الـ SUV أو الكروس اوفر، ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي الذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب، والتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

 

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر

استطاعت شركة مرسيدس الألمانية وعملاقة تصنيع السيارات، أن تحتل شعبية كبيرة داخل السوق المصري لما تقدمة من طرازات قوية ومختلفة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، أومن ناحية التصميات الخارجية ومنها اصدارات الفئة الرياضية.

 

كيا تطلق سيارة رياضية جديدة "EV5" بقدرات كهربائية .. صور

تواصل شركة كيا وعملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق الصيني بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة EV5 والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

 

مرسيدس تكشف عن نسختها الكهربائية EQA الجديدة | صور

تواصل نجمة مرسيدس من تألقها بعد أن كشفت رائدة صناعة السيارات الألمانية، عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة EQA، والتي تعتمد على قدرات فنية متطورة بتكنولوجيا الطاقة الكهربائية، إلى جانب الكثير من التجهيزات.

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