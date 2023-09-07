حدث ليلا| عمرو أديب يتصدر التريند.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. أول تعليق من الدعم السريع على قرار البرهان بحلها

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

كشف الفنان الكبير وليد توفيق، تفاصيل تكريمه بنقابة المهن الموسيقية المصرية، وحصوله على درع النقابة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل.



وفد صيني يزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس، أن وفداً من الحزب الشيوعي والحكومة بالصين برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو قوه تشونج، سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.



عمرو اديب يتصدر التريند بعد إثارة الجدل عن الثوب السعودي

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل بتعليقه على ظهور اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد السعودي، في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، وهو يرتدي الثوب السعودي.



رياح عاصفة تدمر سوقًا شعبية في السعودية | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان السعودية جراء الرياح الشديدة.



20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم ونشرة هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة اليوم ، والتي تشهد تزايدا ملحوظا لتسجل العظمى نحو 45 درجة على جنوب الصعيد.



خالد الغندور يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي المحتمل

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن مهاجم الاهلي المحتمل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



السودان .. أول تعليق من الدعم السريع على قرار البرهان بحلها

وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".



سبب غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا.. فيديو

كشف هاني حتحوت أن غياب محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا كان بالاتفاق بين صلاح وروي فيتوريا منذ أكثر من شهر، مشيرًا أن مصطفى فتحي هو بديل هداف ليفربول في مباراة إثيوبيا.



مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن حسام حسن قبل رحيله من الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفأجات بشأن الأسطورة حسام حسن عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



بعد إصابته بجلطة.. رئيس الجابون الانتقالي يكشف تفاصيل جديدة عن الرئيس المخلوع

أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونجو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".