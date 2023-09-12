مفاجآت عن الحبس الاحتياطي والانتخابات الرئاسية وقانون التصالح.. وزير العدل في حوار تاريخي مع أحمد موسى| أهم التصريحات

حل المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزير العدل: معندناش الاعتقال السياسي.. ومفيش حاجة اسمها جريمة رأي.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التصالح في مخالفات البناء مشكلة تهم ملايين المواطنين، وكان لابد من حل المشكلة حلا جذريا، وتم عقد عدة لقاءات من قبل رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة، وتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون؛ بحيث كل من كان لديه مخالفة لديه فرصة التصالح.



وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%..فيديو

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.



توضيح عاجل من وزير العدل بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الانتخابات الرئاسية ستكون بإشراف قضائي كامل.

هل يوجد معتقلين في مصر؟.. أحمد موسى يفاجئ وزير العدل على الهواء.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر.

وأضاف المستشار عمر مروان،: "لا يوجد مسمى معتقل في مصر والموجودين محبوسين أو مسجونين"، مشيرا: "لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر"، موضحا: "لا يوجد أحد في السجون في مصر بدون علم القضاء".



وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية ينهي أزمة الحضانة بأسس علمية.. فيديو

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.



وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل..والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام..فيديو

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية وتقوم على كافة الانتخابات سواء رئاسية أو غيرها.



وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين متطور وعصري .. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطور وعصري.



وزير العدل: مشكلة تكدس القضايا انتهت.. ولا أتدخل نهائيا في أحكام القضاء.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس السيسي مهتم بكل قضايا الأسرة، موضحًا أنه تم إنجاز دعاوى الأسرة التي أقيمت عام 2020 وما قبلها ومتبقي منها 4 قضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.



وزير العدل: الانتهاء من 640 ألف طعن مدني.. ونصف مليون قضية تابعة للطب الشرعي.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوي القديمة.



وزير العدل يعلن مفاجأة سارة عن قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان ، أن وزارة العدل والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قربيا، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.



القضاة سعداء.. وزير العدل: 300 مستشار و1600 موظف انتقلوا للعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز حقيقي يبهر العالم.



فخر لكل المصريين.. وزير العدل يكشف تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل مدينة العدالة بالعاصة الإدارية.



هل يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. وزير العدل يوضح.. فيديو

علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدا: "مفيش دولة لا تعرف الحبس الاحتياطي".



وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته، لإثارة الفوضى مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية إنجاز مهم للدولة المصرية.



وزير العدل عن إلغاء الحبس الاحتياطي: «مش معقول» ولكل دولة ظروفها.. فيديو

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التصالح في مخالفات البناء مشكلة تهم ملايين المواطنين، وكان لابد من حل المشكلة حلا جذريا، وتم عقد عدة لقاءات من قبل رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة، وتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون؛ بحيث كل من كان لديه مخالفة لديه فرصة التصالح.

وزير العدل: الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية كبيرة وأمر بعودة المحاكم والنيابات للعريش

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل يسير بشكل جيد.



وزير العدل يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه الشهيد محمد مروان.. فيديو

تحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

هل يتم حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟ وزير العدل يحسم الجدل.. فيديو

رد المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إمكانية حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية؟، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وستظل كما هي وسيتم العمل بها دون أي تغيير.



من هو الملتزم بسداد الضريبة بالشهر العقاري..المشتري أم البائع؟..وزير العدل يحسم القضية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السيارات المتنقلة ساهمت في تقليل التكدس بمقرات الشهر العقاري.

