عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف حكام مباراتي الزمالك والمقاولون والمصري وفاركو .. تفاصيل

أمين عمر
أمين عمر

اتخذت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي، فيتور بيريرا، قرارات صارمة ضد أخطاء التحكيم في مباراتي الزمالك والمقاولون العرب والمصري وفاركو في الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إيقاف أمين عمر، وحمادة القلاوي لمدة شهر؛ بسبب أخطاء الثنائي في مباراتي الزمالك أمام المقاولون العرب والمصري أمام فاركو. 

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

الزمالك يحتج على أمين عمر 

أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية إلي اتحاد الكرة ضد الحكم الدولي أمين عمر بعد الاخطاء التحكيمية في مباراته أمام المقاولون العرب.
وطالب نادي الزمالك باعادة مباراته امام المقاولون العرب يداعي عدم احتساب امين عمر ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب.
كما طالب نادي الزمالك للتحقيق مع امين عمر فى اخطاء مباراة المقاولون العرب واستعباده من ادارة مبارياته في الدوري الممتاز.

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

لجنة الحكام تحيل حمادة القلاوي للتحقيق 
 

قررت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا احالة حمادة القلاوي حكم مباراة فاركو والمصري في الدوري الممتاز.
كان نادى فاركو تقدم بشكوى ضد حكم مباراته امام المصري بداعي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فاركو فى المباراة التي انتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد. 
جاء ذلك بعد مخالفة الحكم حمادة القلاوي لبنود الانضباط في اللائحة بعد إدلائه بتصريحات إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة.
البرتغالي فيتور بيريرا حصل على نسخة مترجمة من التصريحات الصوتية للحكم التي أدلي بها فى وسائل الاعلام وتطرق فيها لشرح سبب عدم احتسابه ضربة جزاء واضحة لصالح فاركو أمام المصري وكذلك حزنه لعدم اختياره في القائمة الدولية ولكن هذا لا يتعلق بقراراته التحكيمية حسب وصفه.

لجنة الحكام أكدت على عدم السماح لأي حكم بالحديث لوسائل الإعلام، وترى أن الحكم حمادة القلاوي ارتكب مخالفة انضباطية استوجب احالته الي التحقيق .

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

الأزمات تتوالي| لشبونة يصدم الزمالك.. قلق من رحيل أوسوريو.. والإطاحة بحارس الفريق

أخطاء الحكام في قفص الاتهام

 

لم تقتصر الاخطاء التحكيمية على منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.
بعد شكوى نادي الزمالك ضد الحكم الدولي أمين عمر بسبب الاخطاء التحكيمية في مباراة المقاولون العرب تقدم نادي القناة باحتجاج رسمي ضد عمرو الشناوي حكم مباراة القناة وبروكسي فى دوري المحترفين. 
 

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

القناة يشكو الحكم عمرو الشناوي
 

تقدم نادي القناة بشكوى رسمية ضد حكم الساحة عمرو الشناوي الي اتحاد الكرة.
وتضمنت الشكوى مطالبة نادي القناة اتحاد الكرة بضرورة التحقيق مع حكم الساحة عمرو الشناوي في الاخطاء التحكيمية الصادرة بلقاء القناة وبروكسي في دوري المحترفين بالقسم الثاني .

الزمالك لجنة الحكام اتحاد الكرة أمين عمر المصري المقاولون فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

فين حق الزمالك.. تعليق مثير من أحمد الطيب بعد أزمة أمين عمر

إسلام صادق: منع أمين عمر من إدارة مباراة الأهلي أو الزمالك

ترشيحاتنا

عزز الرقم ده يا دكتور معيط.. السيسي يوجه بمضاعفة دعم الأيتام لـ 3.5 مليار جنيه

هنعمل اللي علينا عشان خاطرهم .. الرئيس السيسي: الأيتام بحاجة لرعاية ودعم

النشرة الدينية| صلاة بدون ركوع أو سجود تكفيك همك وتغفر ذنبك.. وكيف تحب الرسول أكثر من نفسك؟

بقسط شهري 800 جنيه.. اشتر شقة 90 مترا كاملة التشطيب.. تفاصيل

وزيرة التضامن: 54 مليون جنيه دعما لطلاب الجامعات غير القادرين

رغم طرده.. مصطفي محمد على رادار نادي توتنهام لخلافة هاري كين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ