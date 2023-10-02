إيقاف حكام مباراتي الزمالك والمقاولون والمصري وفاركو .. تفاصيل

اتخذت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي، فيتور بيريرا، قرارات صارمة ضد أخطاء التحكيم في مباراتي الزمالك والمقاولون العرب والمصري وفاركو في الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إيقاف أمين عمر، وحمادة القلاوي لمدة شهر؛ بسبب أخطاء الثنائي في مباراتي الزمالك أمام المقاولون العرب والمصري أمام فاركو.

الزمالك يحتج على أمين عمر

أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية إلي اتحاد الكرة ضد الحكم الدولي أمين عمر بعد الاخطاء التحكيمية في مباراته أمام المقاولون العرب.

وطالب نادي الزمالك باعادة مباراته امام المقاولون العرب يداعي عدم احتساب امين عمر ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب.

كما طالب نادي الزمالك للتحقيق مع امين عمر فى اخطاء مباراة المقاولون العرب واستعباده من ادارة مبارياته في الدوري الممتاز.

لجنة الحكام تحيل حمادة القلاوي للتحقيق



قررت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا احالة حمادة القلاوي حكم مباراة فاركو والمصري في الدوري الممتاز.

كان نادى فاركو تقدم بشكوى ضد حكم مباراته امام المصري بداعي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فاركو فى المباراة التي انتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد.

جاء ذلك بعد مخالفة الحكم حمادة القلاوي لبنود الانضباط في اللائحة بعد إدلائه بتصريحات إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة.

البرتغالي فيتور بيريرا حصل على نسخة مترجمة من التصريحات الصوتية للحكم التي أدلي بها فى وسائل الاعلام وتطرق فيها لشرح سبب عدم احتسابه ضربة جزاء واضحة لصالح فاركو أمام المصري وكذلك حزنه لعدم اختياره في القائمة الدولية ولكن هذا لا يتعلق بقراراته التحكيمية حسب وصفه.

لجنة الحكام أكدت على عدم السماح لأي حكم بالحديث لوسائل الإعلام، وترى أن الحكم حمادة القلاوي ارتكب مخالفة انضباطية استوجب احالته الي التحقيق .

أخطاء الحكام في قفص الاتهام

لم تقتصر الاخطاء التحكيمية على منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

بعد شكوى نادي الزمالك ضد الحكم الدولي أمين عمر بسبب الاخطاء التحكيمية في مباراة المقاولون العرب تقدم نادي القناة باحتجاج رسمي ضد عمرو الشناوي حكم مباراة القناة وبروكسي فى دوري المحترفين.



القناة يشكو الحكم عمرو الشناوي



تقدم نادي القناة بشكوى رسمية ضد حكم الساحة عمرو الشناوي الي اتحاد الكرة.

وتضمنت الشكوى مطالبة نادي القناة اتحاد الكرة بضرورة التحقيق مع حكم الساحة عمرو الشناوي في الاخطاء التحكيمية الصادرة بلقاء القناة وبروكسي في دوري المحترفين بالقسم الثاني .