أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تحرك عاجل من الحكومة لخفض أسعار 9 سلع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

موعد تنفيذ مبادرة خفض الأسعار.. الغرف التجارية تعلن بشرى للمصريين |فيديو

تحدث علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية عن المبادرة التي أطلقتها الحكومة اليوم، ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع.



بلد القادة التاريخيين.. تعليق كيسنجر عندما سمع اسم مصر في نيويورك

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل أول لقاء مع كيسنجر كان في مايو 99 بحفلة بفندق هيلتون نيويورك في الشارع السابع وكان هناك 1000 شخص ومنظمها جمعية بذور السلام، وكانت تجمع الشباب الفلسطيني والإسرائيلي ويجلسوا في معسكرات للنقاش في محاولة لتفريق شحنة الكراهية.



إبراهيم عيسى: متضامن مع الرئيس السيسي بشأن محاولات هدم الدولة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تيار الإسلام السياسي والإرهاب الديني المسلح وغير المسلح هم من يريدون هدم مصر، معلنا تضامنه مع الرئيس السيسي في أن الإخوان والسلفيين والإسلام السياسي يريدون هدم مصر.





أبو الغيط: السادات استخدم أشرف مروان للخبطة إسرائيل

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه قابل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأكد له أن أشرف مروان كان يرسل معلومات معينة لإسرائيل بتكليف من الرئيس محمد أنور السادات للخبطة تل أبيب.



التعليم عن افتتاح أول مدرسة بالعلمين الجديدة: 28 فصلا على مساحة 7500 متر

كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تفاصيل افتتاح أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة





زيادة كميات الأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.



تامر أمين: أتحفظ على وضع سميحة أيوب بالمناهج.. المفروض نبدأ بالعلماء الكبار

قال الإعلامي تامر أمين، إنه متحفظ على اختيار تدريس سميحة أيوب في المناهج التعليمية، منوها يأنه ليس ضد الفن والفنانين.

وأضاف تامر أمين: "عارف إن اللي تقوله هيجبلي الكلام بس ربك عارفا نيتي ولا أخاف لومة لائم في الحق وكلامي ليس الغرض منه أبدا التقليل من شأن سميحة أيوب عميدة المسرح العربي".



الأسبوع المقبل .. تحرك عاجل من الحكومة لخفض أسعار السلع|فيديو

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف أسعار السلع الأساسية أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة وهذا تحدي يواجه الدولة.



متحدث وزارة الخارجية: البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الذي جمع سامح شكري، وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي في إطار التنسيق بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة و الشق الخاص بالمصريين في الخارج والدور المنوط بالوزارة.



أحمد موسي للمواطنين: محدش يشتري سلع دلوقتي انتظروا الأسبوع المقبل

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى عن أن السلع الـ 9 الأساسية التي حددها مجلس الوزراء اليوم، سيكون لها سعر بحد أقصى لن تزيد عنه في المحال التجارية أو المنافذ، موضحًا أن الرئيس السيسي عينه على المواطن ويريد تخفيف الأعباء عنه، والأسبوع القادم سيكون هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع.



مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تحتاج إلى خلق مليون فرصة عمل على الأقل، موضحًا، أنه كان من الظلم تحميل القطاع الخاص مسؤولية خلق هذا الكم الرهيب من فرص العمل في فترة دقيقة من عمر هذه الدولة.