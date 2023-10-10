حدث ليلا.. غارات جوية مستمرة على قطاع غزة.. لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني وبوتين.. والكونجرس يتعهد بتوفير السلاح للاحتلال

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، حيث تم تنظيم مظاهرات في إسبانيا، بالإضافة إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني وروسيا بعد الأحداث الأخيرة في غزة.

مظاهرات بالآلاف في إسبانيا لوقف الحرب على غزة

تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة الـ BDC ؛ تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وبحشد ضخم.

الرئيس الفلسطيني يستعد للسفر إلى روسيا.. وموسكو: ما حدث في غزة تحذير للمجتمع الدولي

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، إنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلى موسكو.

ألمانيا ترفض دعوة بايدن لـ أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

ذكرت صحيفة “نيويوركر”، نقلا عن مصادر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية، أنه يعارض بشكل قاطع “دعوة” محددة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد قمة فيلنيوس.

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى وقف الحرب وأي شكل من أشكال التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى استعداد وحداته للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام.

«الاحتلال جريمة والمقاومة رد».. مظاهرات فلسطينية حاشدة تنتشر في كندا

تدفق المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع وسط مدينة تورونتو الكندية، وساروا باتجاه القنصلية الإسرائيلية في تورونتو، وسط تصاعد العمليات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

بوريل: المفوضية الأوروبية لن تعلق مدفوعات المساعدة المستحقة للفلسطينيين

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المفوضية الأوروبية لن تعلق مدفوعات المساعدة المستحقة للفلسطينيين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان مفوضة الجوار بالاتحاد الأوروبي “وقف جميع المدفوعات”.

إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1000 شخص

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن ارتفاع مُحصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس قبل يومين، إلى نحو 1000 قتيل.

مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا

قالت وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية، كريستين ورموث، إن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى موافقة الكونجرس على تمويل إضافي؛ لضمان أن خطط وزارة الدفاع لإنتاج وشراء الذخائر، يمكن أن تلبي في نفس الوقت، احتياجات كل من إسرائيل وأوكرانيا.

إصابة ضابط إثر سقوط قذائف هاون إسرائيلية على مركز عسكري للجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة، إثر سقوط عدد من قذائف الهاون، جراء قصف إسرائيلي في باحة مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوبي لبنان.

رئيسا هيئة الأركان الإسرائيلي والأمريكي يبحثان تعزيز الموقف العسكري للولايات المتحدة بالمنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، تشارلز براون، تحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هرتسي هاليفي.

مستشار الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة يشهد حرب إبادة.. والعالم لا يحرك ساكنا

وصف محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، ما يجرى فى قطاع غزة بحرب الإبادة الجماعية وتغير ملامح القطاع فى أقوى بطش منذ عام النكبة عام 1948، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم كل أنوع الأسلحة وتقصف قطاع غزة بحرا وجوا.

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن هناك جلسة جمعت أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، ووكيل أعماله، مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية، وكان للاعب خلالها بعض المطالب المالية، خاصة بمنحة التعاقد التي كانت تدور في الجلسات السابقة ما بين 30 و35 مليون جنيه.

برا وبحرا.. سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة تسقط شهداء ومصابين

شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر وصباح اليوم، الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أسفرت عن شهداء وجرحى.

حركة الجهاد الإسلامي: مفاجأة تنتظر إسرائيل إذا فكرت في اجتياح قطاع غزة برا

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي اسماعيل السندواي في سوريا، أن الشعب الفلسطيني، هو شعب حيّ، وقد أعد العدة لهذه المعركة الكبرى، مشيراً إلى أن كتائب القسام وسرايا القدس وجميع فصائل المقاومة ضمن غرفة عمليات مشتركة وعلى تنسيق عالٍ مع حزب الله اللبناني، محذرا من مفاجأة تنتظر إسرائيل إذا فكرت في اجتياح قطاع غزة برا، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.



مفقود منذ آلاف السنين.. الاقتراب من العثور على هرم الملك حوني بسقارة|تفاصيل

عندما نتحدث عن عظمة الفراعنة، يتبادر إلى أذهاننا صورة لحضارة قديمة تنبض بالغموض والتفاصيل الفريدة.

يعتبر هرم خوفو على سبيل المثال واحدًا من أعظم إنجازاتهم، ولكن لا يزال هناك الكثير لنكتشفه حول هذه الحضارة الرائعة.

والآن، يبدو أننا نقترب من كشف أسرار جديدة، حيث تتوالى التكهنات حول اقتراب اكتشاف هرم حوني، وهو هرم ضخم يعتقد أنه يحتوي على كنوز وأسرار لم تُكشف بعد.