4 أهداف .. ماذا يحتاج منتخب مصر من معسكر أكتوبر بالإمارات؟

يخوض مساء اليوم الخميس منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية أمام نظيره منتخب زامبيا فى الإمارات استعدادا للمشاركة في كأس امم افريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

ويسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول إلي تحقيق أقصي استفادة فنية من مواجهة نظيره منتخب زامبيا استعدادا للمشاركة في كأس أمم افريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الزامبي على ملعب ” هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، بجانب خوض المباراة الثانية أمام منتخب الجزائر في الأسبوع المقبل.

كما يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية ثانية يوم الإثنين المقبل أمام نظيره منتخب الجزائر في معسكر الإمارات الحالي.

وذلك ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجاري .

موعد ودية منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مواجهة منتخب مصر الودية بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام زامبيا اليوم الخميس وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت أبو ظبي

تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الودية أمام زامبيا وتكون بشكل حصري، كما سوف تتيح البث المباشر للقاء على تطبيق AD Sports.

كما تنقل قنوات أون تايم سبورت "ON Time Sports" المفتوحة مباراة منتخب مصر الودية أمام زامبيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول على الدفع بتشكيل هجومي متوقع أمام زامبيا جاء على النحو التالي :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

وسط الملعب: محمد النني وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

استعادة الثقة

يسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني الي استعادة الثقة والروح التي غابت داخل نفوس اللاعبين بصفوف الفراعنة الكبار.

ويرغب فيتوريا مدرب منتخب مصر الي التركيز على النواحي النفسية وذلك بعد الخسارة أمام تونس فى المباراة الودية الأخيرة بثلاثية على هامش معسكر شهر سبتمبر الماضي.

جاهزية لاعبو منتخب مصر

بات معسكر الإمارات فرصة حقيقية أمام البرتغالي روي فيتوريا من أجل الاطمئنان على جاهزية لاعبو منتخب مصر الوطني.

ويعكف فيتوريا مدرب منتخب مصر على تجهيز لاعبو الفراعنة الكبار قبل المشاركة ضمن منافسات كأس امم افريقيا في كوت ديفوار 2024 وتصفيات. مونديال 2026.

التصنيف

من أبرز الأهداف التي يسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول إلي تحقيقها التصنيف الخاص بالمنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحسين مركز منتخب مصر الوطني بين منتخبات القارة السمراء.

وتعتبر مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين ضمن الأجندة الدولية فرصة كبيرة من أجل تحقيق الانتصار ومن ثم تحسين تصنيف الفراعنة الكبار بين منتخبات القارة السمراء ونظيرتها فى العالم.

عودة الجماهير

شهدت المدرجات في الآونة الأخيرة عزوف الجماهير عن التواجد فى المدرجات خلال مباريات منتخب مصر الوطني الودية منها والرسمية.

تحقيق الانتصار لمنتخب مصر الوطني في مباراتي زامبيا والجزائر يعيد الجماهير الي المدرجات في مباريات منتخب مصر الوطني بعد عزوف المشجعين عن الحضور في الآونة الأخيرة نظرا للاداء غير المتوقع والنتائج المتراجعة.