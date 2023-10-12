أخبار التكنولوجيا|يوتيوب يحظر مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج.. هواوي تخطط لمضاعفة مبيعات الهواتف فى 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مايكروسوفت تنهي الدعم لنظام ويندوز شهير
قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة البرمجيلات فى العالم وقف الدعم تماماً لنظام تشغيلها الشهير ويندوز سيرفر 2012 أو Windows Server 2012.
بسعر زهيد.. موبايل Note 12 الأسطوري الأفضل في 2023
الهواتف الذكية من Redmi Note تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين. يتضح هذا من حقيقة أن أكثر من 338 مليون هاتف ذكي من Redmi Note تم بيعه حول العالم حتى سبتمبر 2023.
ميزة جديدة من واتساب في مجموعات الدردشة
يعمل تطبيق المراسلات الفورية المجانية الأشهر فى العالم واتساب حالياً على تطوير ميزة جديدة من شانها اتاحة إنشاء الأحداث داخل مجموعات “جروبات” الدردشة.
بعد إطلاقه بأيام.. خصم 3800 جنيه على موبايل شاومي الفلاجشيب
بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.
هواوي تخطط لمضاعفة مبيعات هواتفها الذكية فى 2024
تسعى شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لمضاعفة مبيعات هواتفها الذكية إلى 70 مليون هاتف فى عام 2024 المقبل.
يوتيوب يحظر مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج
كشف عدد من مستخدمى متصفح مايكروسوفت إيدج عن عدم قدرتهم على تشغيل أى مقاطع فيديو على موقع الفيديو الأشهر يوتيوب.
بسعر 3400 جنيه.. موبايل اقتصادي جديد من Nokia بإمكانيات ممتازة
كشفت شركة HMD Global عن هاتف Nokia C31 في IFA 2022 الذي أقيم في الأسبوع الأول من سبتمبر.
الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بغلق X بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
حذر مسؤول في الاتحاد الأوروبي من أن X، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد يتم حظرها من أوروبا إذا فشلت في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ما زعمته من نشر معلومات مضللة وسط الصراع بين المقاومة الفلسطينية وجيش العدوان الإسرائيلي.
عراب الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا يمكن أن تهيمن على البشر
قال جيفري هينتون أحد رواد الذكاء الاصطناعي، إن إمكانات التكنولوجيا تقلقه.
إنستجرام وفيسبوك ينصران العدوان الإسرائيلي ضد صوت المقاومة الفلسطينية
في أعقاب تصعيد إسرائيل لقصف قطاع غزة، قامت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" وغيرها باتخاذ إجراءات صارمة تحد من تغطية الوضع الذي يوضح التصرفات الهمجية للعدوان الإسرائيلي.
أحدث هواتف اقتصادية من OPPO و Nokia بأرخص سعر في السوق
أعلنت شركة أوبو الصينية الرائدة مؤخرًا عن هاتف OPPO A2x الذكي في الصين. وهو خليفة هاتف OPPO A1x الذي تم إصداره في مارس من هذا العام.