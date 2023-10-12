أخبار التكنولوجيا|يوتيوب يحظر مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج.. هواوي تخطط لمضاعفة مبيعات الهواتف فى 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة البرمجيلات فى العالم وقف الدعم تماماً لنظام تشغيلها الشهير ويندوز سيرفر 2012 أو Windows Server 2012.

الهواتف الذكية من Redmi Note تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين. يتضح هذا من حقيقة أن أكثر من 338 مليون هاتف ذكي من Redmi Note تم بيعه حول العالم حتى سبتمبر 2023.

يعمل تطبيق المراسلات الفورية المجانية الأشهر فى العالم واتساب حالياً على تطوير ميزة جديدة من شانها اتاحة إنشاء الأحداث داخل مجموعات “جروبات” الدردشة.

بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.

تسعى شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لمضاعفة مبيعات هواتفها الذكية إلى 70 مليون هاتف فى عام 2024 المقبل.

كشف عدد من مستخدمى متصفح مايكروسوفت إيدج عن عدم قدرتهم على تشغيل أى مقاطع فيديو على موقع الفيديو الأشهر يوتيوب.

كشفت شركة HMD Global عن هاتف Nokia C31 في IFA 2022 الذي أقيم في الأسبوع الأول من سبتمبر.

حذر مسؤول في الاتحاد الأوروبي من أن X، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد يتم حظرها من أوروبا إذا فشلت في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ما زعمته من نشر معلومات مضللة وسط الصراع بين المقاومة الفلسطينية وجيش العدوان الإسرائيلي.

قال جيفري هينتون أحد رواد الذكاء الاصطناعي، إن إمكانات التكنولوجيا تقلقه.

في أعقاب تصعيد إسرائيل لقصف قطاع غزة، قامت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" وغيرها باتخاذ إجراءات صارمة تحد من تغطية الوضع الذي يوضح التصرفات الهمجية للعدوان الإسرائيلي.

أعلنت شركة أوبو الصينية الرائدة مؤخرًا عن هاتف OPPO A2x الذكي في الصين. وهو خليفة هاتف OPPO A1x الذي تم إصداره في مارس من هذا العام.