السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم.. وأحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط الرئيس مخطط بيع سيناء| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

النائب محمد أبو العينين: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يبذل مجهودا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط السيسي مخطط بيع سيناء.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحبط صفقة بيع سيناء وقت حكم جماعة الإخوان لمصر، مشيرا إلى سعي لجماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة بيع سيناء المصرية بمليارات الدولارات.

مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة

أكد مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية، أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بقطاع غزة خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لـ غزة.

تنسيق مستمر مع القاهرة.. الخارجية الفرنسية: مصر لها دور مهم لحل الصراع في غزة

أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن عدم الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني يخلق إحباطا عاما.

الرئيس السيسي: قطاع غزة يتعرض لعقاب جماعي وحصار لتنفيذ مخطط التهجير القسري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك تصعيد مستمر في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة الآلاف من المدنيين.

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس، أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل

إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار سيبدأ الخميس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومي، أنه بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى سيتم منح الجمهور مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الاعتراض عليها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

رد حاسم.. تصريح قوي من رئيس الوزراء ضد مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى دائما لحماية الأمن القومي والتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أمر يمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما .

فرصة لالتقاط الأنفاس..اتفاقية الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على وقف إطلاق النار 5 أيام

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهدنة الوشيكة للحدوث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصطحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.