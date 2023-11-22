عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم.. وأحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط الرئيس مخطط بيع سيناء| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

النائب محمد أبو العينين: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يبذل مجهودا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

 

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط السيسي مخطط بيع سيناء.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحبط صفقة بيع سيناء وقت حكم جماعة الإخوان لمصر، مشيرا إلى سعي لجماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة بيع سيناء المصرية بمليارات الدولارات.

 

مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة

أكد مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية، أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بقطاع غزة خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لـ غزة.

 

تنسيق مستمر مع القاهرة.. الخارجية الفرنسية: مصر لها دور مهم لحل الصراع في غزة

أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن عدم الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني يخلق إحباطا عاما.

 

الرئيس السيسي: قطاع غزة يتعرض لعقاب جماعي وحصار لتنفيذ مخطط التهجير القسري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك تصعيد مستمر في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة الآلاف من المدنيين.

 

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس، أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل 

 

إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار سيبدأ الخميس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومي، أنه بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى سيتم منح الجمهور مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الاعتراض عليها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

رد حاسم.. تصريح قوي من رئيس الوزراء ضد مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  مصر تسعى دائما لحماية الأمن القومي والتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أمر يمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما .

 

فرصة لالتقاط الأنفاس..اتفاقية الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على وقف إطلاق النار 5 أيام

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهدنة الوشيكة للحدوث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصطحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

 

غزة قطاع غزة أحمد موسى السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

محمود الخطيب يعود إلى القاهرة من الإمارات

لمنع قصفها.. مفاجأة بشأن تزويد أمريكا الاحتلال بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة

مدرب الزمالك السابق يحسم الجدل حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

مشروع القرن|مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أحدثت توازنًا بين التنمية الريفية والحضرية

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ