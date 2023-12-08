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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يعلن عن تغيير كبير لتحديثات الحالة.. ميتا تطرح التشفير الشامل عبر فيسبوك ماسنجر

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة صادمة.. هل ممكن صحابك يعرفوا إنك أخدتلهم سكرين شوت

في ظل التقدم المتسارع للتكنولوجيا، تثار تساؤلات حول مدى خصوصية استخدام تقنيات معينة، مما يجعل تبادل الصور، خاصةً السكرين شوت، محور اهتمام المستخدمين. 

 

تعود لمجدها مرة أخرى.. أرخص 3 موبايلات Nokia

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Nokia واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.

 

استوري HD.. واتساب يعلن عن تغيير كبير لتحديثات الحالة

يختبر فريق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة في تحديثات الحالة الخاصة بهم داخل التطبيق.

 

قاهر الفلاجشيب.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme GT5 Pro

كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Realme GT5 Pro، والذي يتميز بتصميم مشابه لهاتف وان بلس الأحدث OnePlus 12.

 

مميزات متوسطة وأداء جبار.. هونر تطلق موبايل جديد بكاميرا 108 ميجابكسل

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أول هاتف في تشكيلة Magic 6 تطلق عليه اسم Magic 6 Lite، يتميز الهاتف متوسط ​​​​المدى بتصميم مشابه لهاتف الشركة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا Honor X9b.

لحماية دردشاتك من الهاكرز.. ميتا تطرح التشفير الشامل عبر فيسبوك ماسنجر

أتاحت شركة ميتا Meta الأمريكية، ميزة التشفير الشامل (E2EE) من طرف إلى طرف افتراضيا للمحادثات والمكالمات الفردية لمنصة المراسلة الفورية التابعة لها ماسنجر Messenger، مما يمثل تحولا كبيرا نحو الاتصالات التي تركز على الخصوصية.

 

موبايل Reno 10 Pro Plus يتلقي أندرويد 14 من أوبو

تقدم شركة أوبو Oppo، بشكل مستمر تحديثات واجهة النظام ColorOS 14 لسلسلة هواتفها الذكية المتوافقة مع أندرويد 14 من تشكيلة الفئة المتوسطة Oppo Reno.

 

مميزات خيالية بأسعار زمان.. هواوي تطلق هاتف شبابي زهيد التكلفة

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، مؤخرا هاتف Huawei Enjoy 70 لأول مرة في الصين، وهو هاتف ذكي ذو ميزانية محدودة يتميز بتصميم مستوحى من هواتف سلسلة P المتميزة.

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

لا تقتصر المنافسة في عالم الهواتف الذكية على العلامات التجارية المختلفة فحسب، بل أيضا ضمن تشكيلة العلامة التجارية الخاصة، ويتجلى ذلك في هواتف أوبو OPPO، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والمعروف بتقنياتها المبتكرة وتصميماتها التي تركز على المستخدم. 

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