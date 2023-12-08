أخبار التكنولوجيا|واتساب يعلن عن تغيير كبير لتحديثات الحالة.. ميتا تطرح التشفير الشامل عبر فيسبوك ماسنجر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

في ظل التقدم المتسارع للتكنولوجيا، تثار تساؤلات حول مدى خصوصية استخدام تقنيات معينة، مما يجعل تبادل الصور، خاصةً السكرين شوت، محور اهتمام المستخدمين.

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Nokia واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.

يختبر فريق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة في تحديثات الحالة الخاصة بهم داخل التطبيق.

كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Realme GT5 Pro، والذي يتميز بتصميم مشابه لهاتف وان بلس الأحدث OnePlus 12.

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أول هاتف في تشكيلة Magic 6 تطلق عليه اسم Magic 6 Lite، يتميز الهاتف متوسط ​​​​المدى بتصميم مشابه لهاتف الشركة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا Honor X9b.

أتاحت شركة ميتا Meta الأمريكية، ميزة التشفير الشامل (E2EE) من طرف إلى طرف افتراضيا للمحادثات والمكالمات الفردية لمنصة المراسلة الفورية التابعة لها ماسنجر Messenger، مما يمثل تحولا كبيرا نحو الاتصالات التي تركز على الخصوصية.

تقدم شركة أوبو Oppo، بشكل مستمر تحديثات واجهة النظام ColorOS 14 لسلسلة هواتفها الذكية المتوافقة مع أندرويد 14 من تشكيلة الفئة المتوسطة Oppo Reno.

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، مؤخرا هاتف Huawei Enjoy 70 لأول مرة في الصين، وهو هاتف ذكي ذو ميزانية محدودة يتميز بتصميم مستوحى من هواتف سلسلة P المتميزة.

لا تقتصر المنافسة في عالم الهواتف الذكية على العلامات التجارية المختلفة فحسب، بل أيضا ضمن تشكيلة العلامة التجارية الخاصة، ويتجلى ذلك في هواتف أوبو OPPO، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والمعروف بتقنياتها المبتكرة وتصميماتها التي تركز على المستخدم.