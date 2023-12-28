أسبوع ملتهب لأسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقفزة تاريخية لعيار 21 الأكثر شعبية

تقلبات كبيرة شهدتها أسعار الذهب عالميا ومحليا، مسجلة ارتفاعات غير مسبوقة سواء داخل البورصات أو أسواق البيع، يرتبط بعضها بتوقعات عن عودة الفيدرالي الأمريكي؛ لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل 2024، والبعض الآخر بزيادة الطلب مقابل قلة المعروض كما في السوق المصرية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية؛ ارتفاعا تاريخيا متخطيا حاجز 3 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عالميا، وذلك مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن الفيدرالي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2086.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر، عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14%.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2096.50 دولار للأونصة، بحسب "رويترز"، فيما قال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا، إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.

ومحليا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة داخل السوق المصرية، خاصة العيارات الأكثر شعبية (18 - 21) على مدار الأسبوع قبل أن تعاود الاتزان في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وذلك لعدة أسباب، حيث يعتبرها كثير من المواطنين ملاذا آمنا لحفظ مدخراتهم.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب الآن يتحدث لحظيا كل دقيقة، لأن كل لحظة بسعر مختلف، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع لأسعار الذهب بالبورصات العالمية، وهذا يؤثر على سعره محليا.

وأضاف، واصف في تصريحات صحفية، أن سعر الذهب الحالي غير مسبوق، وكسر الرقم القياسي لسعر الذهب مع نهاية العام الماضي، وهذا نتيجة تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء المستثمرين إلى وضع أموالهم في الذهب.

وأشار إلى أن السوق المحلي أيضًا كان هناك نقص في المعروض من خام الذهب، ووجود حالة من الطلب الكثيف على الذهب، وهذا أيضًا أدى لارتفاع سعر الذهب محليا، لأن الأمر عرض وطلب.

سعر الذهب بمحال الصاغة

وأكد إيهاب واصف، أن السعر الحالي للذهب غير عادل حتى بعد انخفاضه على مدار أمس واليوم، متابعا: "أرى أن السعر العادل للذهب أقل من الحالي 150 جنيه".

من جهته توقع سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن تصل أسعار الذهب في مصر إلى 4 آلاف جنيه للجرام ، مشيرا إلى أن هناك شقين لارتفاع الأسعار للذهب، الشق الأول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقر ، حيث أن "أي أحداث مثل الحروب ترتفع أسعار الذهب بشكل تلقائي".

وأضاف، إمبابي، خلال تصريحات صحفية، أن أوقية الذهب أصيح سعرها فوق الـ 2000 جنيه بشكل ثابت، وبالتالي لن يتحرك السعر للأوقية تحت هذا الرقم، ولكن الأسعار ستكون فوق الـ 2000 جنيه، رغم نزول أسعار الذهب الفترة الماضية إلى 2050.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن الشق الثاني، أنه "عندما قام البنك الفيدرالي برفع الفائدة للدولار عزف الناس عن الاستثمار في الذهب واتجهوا إلى الدولار"، متابعا: "الفترة الماضية ألمح الفيدرالي، إلى عدم رفع الفائدة مرة أخرى؛ لأنه بدأ يكبح التضخم، ومعنى ذلك أن الناس ستذهب إلى الاستثمار في الذهب في حالة رفع الفائدة أو تقليلها، وبالتالي سنرى سعر الأوقية أعلى من 2000 جنيه بكثير".

وتابع: "المواطنون في السوق المحلي أيقنوا أن الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من الاستثمار في الشهادات الاستثمارية في البنوك؛ لأنها رأت ارتفاع الذهب المستمر كل فترة من الفترات، وبدأت تتجه الى الاستثمار في الذهب وسحب أموالها من البنوك وتغيير اتجاه الاستثمار من شهادات الاستثمار في البنوك إلى الذهب والمقارنات تتجه نحو الذهب ".

ولفت إمبابي، الى أن الاستثمار في العقارات مربح للغاية ولكن جميع المواطنين لم يمتلكوا أموال كثيرة لشراء العقارات والاستثمار فيها إلا فئة معينة، وبالتالي أصحاب الأموال البسيطة يتجهون نحو الاستثمار في الذهب وهم كثيرون، وبالتالي سرعة البيع والشراء والاستثمار في الذهب أعلى وأربح من الاستثمار في العقارات مما يحدث ضغط كبير جدا على السوق المحلي ومما يزيد الطلب على الذهب محلياً ونرى مستويات الـ3000 جنيه أو الـ 4000 جنيه للذهب".

وسجلت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في عدد من محال الصاغة، ما يلي: