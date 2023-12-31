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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه للجرام.

قبل بداية 2024.. تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة |فيديو

استشهد الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس مراسل قناة “القدس” وعدد من أفراد عائلته جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزله بمخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدية ردًا على خطط واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده “روسيا” ستتخذ إجراءات جدية ردا على خطط واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". 

الصحة تكشف 5 معلومات مهمة لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

شف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
 

وقال “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدأت في يونيو 2023، بهدف الكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعمق الرحم.

ظاهرتان جويتان|تفاصيل طقس رأس السنة.. وتحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب أنحاء الجمهورية.

مدير مركز الترميم: نقل 56 ألف قطعة أثرية في المتحف الكبير حتى الآن

أكد الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، أن ما يزيد عن 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات توجد داخل المتحف، موضحًا أن أهمها قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي.

«الصحفيين الفلسطينيين»: لا يوجد مكان آمن في غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية|فيديو

أكدت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من سكان القطاع بعيدين عن بيتهم وأسرتهم.

أستاذ علوم سياسية: فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في7 أكتوبر يثير علامة استفهام كبيرة

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إنّ فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في 7 أكتوبر يثير علامة استفهام كبيرة، موضحًا: "المحللون السياسيون يقولون إن هذا الفشل عجيب وغريب ومثير للجدل". 

التضامن تكشف تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية هذا العام

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة كل عام حريصة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه لدينا حرص على أن نكون بالمنطقة المركزية للحرمين، والإقامة بفنادق مصنفة لتا تقل عن 4 نجوم.

الأرصاد روسيا لافروف الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس غزة الدولار

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