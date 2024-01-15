أخبار السيارات| هيونداي توسان وشيري تيجو 7 "كسر زيرو" بهذا الثمن..كيا جراند سيراتو بأرخص سعر.. للبيع هيونداي جيتز "أوتوماتيك" فبريكا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة هيونداي توسان الفئة الثانية، موديل 2023، للبيع على الانترنت، بواسطة أحد المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتم عرضها تحت حالة كسر الزيرو، مع تمتعها بحالة الفبريكا كاملة من الداخل والخارج.

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو من أشهر سيارات السيدان المطروحة بالسوق المصري، التي اشتهرت عبر اجيال متنوعة قدمت محليًا وعالميًا ، وتقدم السيارة في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يصل إلى مليون و339.900 جنيه.

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية والتجهيزات، أو من ناحية القدرات الفنية، أو باختلاف التصميمات الخارجية، بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من اشهر السيارات، التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك في مصر، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، وتضم هذه السيارة باقة من التجهيزات باختلاف فئاتها المطروحة محليًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بطرح عدد كبير من السيارات الاعتمادية، إلى جانب تنوع الفئات والتجهيزات والأسعار، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات الخارجية بين السيدان والرياضية والهاتشباك.

شهدت طرازات شركة GAC الصينية، زيادات سعرية هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد 2024، وشملت هذه الزيادة النسخة إمباو، بالإضافة إلى السيارة الرياضية GS4، والنسخة MZOOM، بينما ثبتت أسعار السيارة GAC EMKOO دون أي تغيرات جديدة.

استطاعت مزادات السيارات أن تجذب انظار الكثير من المهتمين بهذا المجال، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن عن موعد وتفاصيل مزاد لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة.

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على الإنترنت، بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن عرضت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المحال، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا، وضمن طرازات الفئة الثانية عالية التجهيزات "هاي لاين".