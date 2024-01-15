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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هيونداي توسان وشيري تيجو 7 "كسر زيرو" بهذا الثمن..كيا جراند سيراتو بأرخص سعر.. للبيع هيونداي جيتز "أوتوماتيك" فبريكا

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر

ظهرت السيارة هيونداي توسان الفئة الثانية، موديل 2023، للبيع على الانترنت، بواسطة أحد المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتم عرضها تحت حالة كسر الزيرو، مع تمتعها بحالة الفبريكا كاملة من الداخل والخارج.

 

بأرخص سعر .. اشتري كيا جراند سيراتو "الفئة الأولى" 2023

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو من أشهر سيارات السيدان المطروحة بالسوق المصري، التي اشتهرت عبر اجيال متنوعة قدمت محليًا وعالميًا ، وتقدم السيارة في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يصل إلى مليون و339.900 جنيه.

 

5 سيارات رياضية "زيرو" أقل من مليون جنيه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية والتجهيزات، أو من ناحية القدرات الفنية، أو باختلاف التصميمات الخارجية، بين السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

 

سوزوكي سويفت "أعلى فئة" 2022 كسر زيرو.. للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من اشهر السيارات، التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك في مصر، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، وتضم هذه السيارة باقة من التجهيزات باختلاف فئاتها المطروحة محليًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 

هيونداي جيتز "أوتوماتيك" فبريكا .. بأفضل سعر للمستعمل

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بطرح عدد كبير من السيارات الاعتمادية، إلى جانب تنوع الفئات والتجهيزات والأسعار، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات الخارجية بين السيدان والرياضية والهاتشباك.

 

رغم الزيادات| ثبات أسعار GAC EMKOO الرياضية موديل 2024.. اعرف بكام

شهدت طرازات شركة GAC الصينية، زيادات سعرية هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد 2024، وشملت هذه الزيادة النسخة إمباو، بالإضافة إلى السيارة الرياضية GS4، والنسخة  MZOOM، بينما ثبتت أسعار السيارة GAC EMKOO دون أي تغيرات جديدة.

 

مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل

استطاعت مزادات السيارات أن تجذب انظار الكثير من المهتمين بهذا المجال، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن عن موعد وتفاصيل مزاد لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة.

 

اركب تيجو 7 موديل 2023 "هاي لاين" كسر زيرو بأفضل سعر

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على الإنترنت، بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن عرضت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المحال، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا، وضمن طرازات الفئة الثانية عالية التجهيزات "هاي لاين".

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