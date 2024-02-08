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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

كوبونات وطعام بأسعار خيالية.. إجراء عاجل من الحكومة مع اقتراب شهر رمضان|تفاصيل

السلع الاساسية
السلع الاساسية

تبذل الحكومة جهودا كبيرة على كافة المستويات قبل شهر  رمضان للتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم طرح كوبونات بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من أجل شراء المستلزمات الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

اهلا رمضان 

كربونات للأكثر احتياجا

وعلق أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلان، أن فئات الكوبونات التي سوف تطرحها الوزارة هي 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه وذلك من أجل شراء مستلزمات شهر رمضان إلى جانب المعارض التي سوف تدشنها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلان أن وزارة التموين أوشكت على الانتهاء من الاستعداد لإطلاق معرض أهلا رمضان، مشيرا إلى أننا نسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية.

واكد أنه من المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض أهلا رمضان في منتصف الشهر الحالي ويستمر لمدة شهر حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي في كل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة التي تحرص الوزارة على تدعميها بكل السلع الغذائية الرئيسية التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المقبل.

معاون وزير التموين

معارض أهلا رمضان 

وكانت قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء معارض أهلا رمضان 2024 في كافة المحافظات يوم 15 فبراير 2024 الجاري، ويستمر لمدة شهر، وينتهي يوم 15 مارس 2024 المقبل.

أماكن المعارض

وأوضحت وزارة التموين تفاصيل أماكن معارض أهلا رمضان 2024، فهناك معرض رئيسي في القاهرة ثم بعد ذلك سيكون في كل محافظة ما لا يقل عن 3 معارض بالتعاون مع الاتحاد الغرف التجارية والمحافظين، ويتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

وقالت التموين إن كل أطراف المنتج والمستورد والمعبء والموزع والتجار اجتمع معهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بهدف الاطمئنان على توافر السلع الأساسية فيما يتعلق بالتموين، ومستلزمات الإنتاج والخامات تكفي من شهرين إلى 3 أشهر بخلاف التعاقدات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

وتنطلق معارض أهلا رمضان 2024 شهر فبراير لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التموين.

معرض اهلا رمضان 

خطة الدولة لضبط الأسعار

وتعمل الدولة بكل قوة من أجل ضبط الأسعار بالأسواق قبل حلول شهر رمضان الكريم 2024، حيث أعلنت الحكومة عن تفاصيل خطة الدولة لضبط الأسعار بالأسواق قبل حلول شهر رمضان 2024 والتى بدأت بتراجع الدولار فى السوق السوداء. 

وفي هذاالإطار، قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أوضح أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لضخ سيولة من النقد الأجنبي لضبط الأسعار.

وأكد الحمصاني ـ أن ضخ سيولة نقدية سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.

ضبط الأسعار بالأسواق

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يؤكد على أهمية ضبط الأسعار بالأسواق بعد موجة الغلاء الغير مبررة التى شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، أن الحكومة أنشأت منظومة رقمية متكاملة ومحكمة معنية بمراقبة السلع وتوافرها على مستوى الجمهورية، وأنه لابد من إلزام المنتجين والمصنعين بوضع حد أقصى للأسعار على السلع بداية من مارس المقبل.

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك استعدادات جارية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وواصل: الحكومة اتخذت إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، سعيا لإتاحة رصيد احتياطى من السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

المستشار محمد الحمصانى

الحرص على توفير السلع

والجدير بالذكر، يترأس بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

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ويستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

مجلس الوزراء 
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