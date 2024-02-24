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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تطمئن المصريين.. انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد.. مصطفى بكري ينفعل على الهواء| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

رئيس الوزراء للمصريين: «بشكركم على الفترة الصعبة اللي عشتوها».. وهناك تصحيح مسار
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة إلى المصريين، خلال مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بحضور الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ورموز مجتمعية وإعلاميين.


حسام موافي: لو بتصلي لوحدك على صوتك بقدر تسمعه لهذا السبب
وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح بشأن الصلاة.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصلاة واجبة على كل مسلم، قد يؤديها شخص بسعادة وآخر يؤديها يثقل وهم شديد، معلقا: عند ربنا الإثنين هياخدوا ثواب الصلاة، لكن  المميز هو الذي أدى الصلاة بسعادة.

 

أبو العينين : انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي
عرض الإعلامي مصطفى بكري فيديو للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتحدث فيه عن انهيار الدولار.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجموعة كليوباترا، خلال لقاء تليفزيوني سابق إنه متفائل الفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.


الوزراء: مشروع رأس الحكمة يساهم في تحقيق التنمية المباشرة
قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساند في تحقيق التنمية المباشرة ، متابعا أن المشروع يسهم في دعم دور الدولة في مجال التنمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة
قال ربيع حسن بائع البرتقال الأشهر، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تمنى إلقاء كل البرتقال الذي كان معه على شاحنات المساعدات المتجهة إلى فلسطين.


اتحاد الصناعات: صفقة الشراكة مع الإمارات دليل أن مصر جاذبة للاستثمار
أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وتحالف إماراتي، إعلان الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة أنها ما زالت جاذبة للاستثمارات.


قيادي في حركة فتح: مصر تساعد فلسطين وتمنع تهجير شعبها
قال  ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة فتح، إن مصر قدمت المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح، ووقفت بجوار سكان القطاع، رافضة خطة التهجير، أو التنازل عن القضية.

 

بعد «رأس الحكمة».. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة (تفاصيل)
قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر والمملكة العربية السعودية تستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة، مشيرًا إلى أهمية زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.


بكري يطالب الحكومة بخفض سعر الدولار 50 قرشا يوميا وصولا لـ24 جنيها
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السعر العادل للدولار 24 جنيها، مطالبا الحكومة بحسن إدارة الأموال التي ستدخل بعد صفقة الاستثمار الكبرى.


بتتشتم دايما | انفعال مصطفى بكري على الهواء لسبب مثير
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يثق تماما فى وعى الشعب المصرى معقبا:" محدش بيضحك عليه أبدا".

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