بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

انخفضت أسعار الحديد اليوم، الأحد، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر طن حديد الكومي 47000 جنيه.

سعر حديد العشري 47500 جنيه للطن.

سعر طن حديد مصر ستيل 47000 جنيه.

سعر حديد بيانكو اليوم 47500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم في شركة عز بنحو 48000 جنيه.

سعر حديد بشاي 47500 جنيه للطن.

سعر طن حديد السويس للصلب 47000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47500 جنيه للطن.







الاسمنت

سعر الأسمنت اليوم

يصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي 2070 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيها في الطن.

سعر أسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيها.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطنسعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1910 جنيهات.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.





وهذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.