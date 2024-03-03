عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

أسعار الحديد
أسعار الحديد

انخفضت أسعار الحديد اليوم، الأحد، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

 

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر طن حديد الكومي 47000 جنيه.

سعر حديد العشري 47500 جنيه للطن.

سعر طن حديد مصر ستيل 47000 جنيه.

سعر حديد بيانكو اليوم 47500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم في شركة عز بنحو 48000 جنيه.

سعر حديد بشاي 47500 جنيه للطن.

سعر طن حديد السويس للصلب 47000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47500 جنيه للطن.
 

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

سعر طن الحديد اليوم

أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

لو هتعمل عمرة.. خطوات الحصول على التأشيرة بالموبيل

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

الحديد نزل 7000 جنيه| اعرف سعر طن التسليح والصلب بكام

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024


 

الاسمنت 

سعر الأسمنت اليوم

يصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي 2070 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيها في الطن.

سعر أسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيها.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطنسعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1910 جنيهات.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

 

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

سعر طن الحديد اليوم

أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

لو هتعمل عمرة.. خطوات الحصول على التأشيرة بالموبيل

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

الحديد نزل 7000 جنيه| اعرف سعر طن التسليح والصلب بكام

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024

وهذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد سعر الأسمنت سعر الاسمنت اليوم سعر طن حديد سعر طن الحديد اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

سعر طن الحديد اليوم

أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

لو هتعمل عمرة.. خطوات الحصول على التأشيرة بالموبيل

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ترشيحاتنا

وصول وفدي قطر والولايات المتحدة إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات الهدنة بغزة

سبب خفي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنة الماضية

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح

محمد صلاح: استبعاد محمد النني من معسكر المنتخب أمر طبيعي

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ