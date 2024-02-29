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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

معاون نيابة
معاون نيابة

يبحث عدد كبير جدا من الإناث الراغبات في التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة، عن موعد فتح باب التقديم والشروط والاوراق المطلوبة.

وفتحت النيابة العامة أمس الأربعاء، أبوابها أمام الراغبات في التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

مدة التقديم لمعاون النيابة العامة

وتستمر فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجات 2023، لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.

ويتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.

الشروط المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامة

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامة

وتتضمن الأوراف المطلوبة بالملف كالآتي:

1-الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بشأن طلب التقديم.

2-يتم تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات.

3- طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

4-صورة المؤهل والإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

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سبق وفتحت النيابة العامة، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، خلال الفترة من 3 حتى 8 فبراير، مع تقديم الملفات بعد تدوين البيانات خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى، بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

 

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