من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلى ضد الزمالك والتى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، حيث تقام مباراة كلاسيكو نهائى كأس مصر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لأول مرة في تاريخ البطولة خارج الأراضي المصرية لتستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدا الرياض.

كيف وصل الفريقان الى نهائي الكأس؟

استطاع فريق الأهلي الوصول إلى الدور النهائى لبطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة إنبى فى الدور قبل النهائي، محققا نتيجة كبيرة بثلاثة أهداف دون رد.

الأهلي وانبي

الزمالك وبيراميدز

بينما تمكن الزمالك من الوصول إلى النهائى بشق الأنفس، بعدما حسمت ركلات الجزاء الترجيحية النصر له على بيراميدز فى مبارة مثيرة انتهت فى وقتها الأصلى والإضافي بالتعادل 3-3.

الأحمر والأبيض بالزي التقليدي خارج الديار

أسفر اجتماع اللجنة المنظمة لمبارة القمة، عن بدء الأهلى اللقاء مرتديا «التيشيرت الأحمر والشورت الأسود»، على أن يرتدي حارس المرمى زيه بلون مخالف وهو الأزرق.

بينما يرتدي الزمالك زيه التقليدي «الأبيض والخطان الحمر والشورت الأبيض» فى الوقت الذي سيرتدى فيه حارس مرمى القلعة البيضاء اللون الأصفر.

تاريخ المواجهات في الكأس بين الفريقين

يحفل تاريخ الشياطين الحمر والفارس الأبيض، بالعديد من المواجهات خلال نهائى البطولة الأقدم في مصر، حيث وصل الفريقان إلى الدور النهائى 20 مرة من قبل، تمكن كلا الفريقين من تحقيق الانتصار 9 مرات وفاز الناديان بالبطولة «مناصفة» مرتين.

مواجهات سابقة بين القطبين

والتقى الفريقان من قبل في 32 مباراة بمسابقة كأس مصر، منهم 19 مرة في المشهد الختامي، آخرهم كان في شهر يوليو من عام 2022، وانتصر الزمالك بهدفين مقابل هدف.

لقاء سابق للأهلي والزمالك

وخلال 19 مباراة في نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية، انتصر الأهلي في 9 مباريات ومثلهم للأبيض ومباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين.

الأهلي الأكثر سيطرة على اللقب

يخوض النادي الأهلى تلك المباراة وفى حوزته 38 لقبا لكأس مصر ليكون الأكثر تتويجًا بتلك البطولة، فيما يحل الزمالك وصيفا في عدد الألقاب برصيد 28 لقبا.

الاهلي والزمالك

وكان أول نهائي يجمع بين الفريقين خلال نسخة موسم عام 1927-1928، وتوّج الأهلي وقتها بطلا لتلك النسخة بهدف وحيد في شباك الزمالك، الذي استطاع تحقيق اللقب في آخر نهائى جمع الفريقان في موسم 2020-21.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الأول بارك، والتى تستضيفه السعودية لأول مرة في التاريخ، ويمكن متابعة اللقاء عبر شاشات قناة «mbc مصر» بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

التشكيل المتوقع للنادى الأهلى

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هانى "عمر كمال"، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، على معلول.

الاهلي

في خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، موديست "كهربا"، بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

الزمالك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- عبدالله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر- ناصر منسي- أحمد مصطفى زيزو.