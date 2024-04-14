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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

النوم
النوم

يحدث الحرمان من النوم عندما لا يحصل الشخص على النوم الذي يحتاجه للحفاظ على صحته ورفاهيته، ومن الشائع أن يضحي الناس بالنوم من أجل العمل أو المدرسة أو المتعة، ولكن حتى ليلة واحدة من النوم غير الكافي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالتعب، وأقل إنتاجية، وأكثر عرضة للأخطاء في اليوم التالي.

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أضرار قلة النوم على الصحة 

ضعف الوظيفة العقلية: أحد الآثار الأكثر وضوحًا لقلة النوم هو الضعف الإدراكي، يصبح الشخص أقل يقظة وقد يواجه صعوبة في القيام بمهام متعددة، انخفاض الانتباه يجعل الشخص المحروم من النوم أكثر عرضة للأخطاء، مما يزيد من خطر التعرض لحادث سيارة أو مكان العمل.

تغيرات المزاج: يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تغيرات مزاجية وتجعل الشخص يشعر بمزيد من القلق أو الاكتئاب، وبدون الحصول على قسط كاف من النوم، قد يشعر الناس بالغضب والإحباط وعدم التحفيز، وقد يجدون صعوبة أيضًا في التعامل مع التغيير وتنظيم عواطفهم.

انخفاض وظيفة المناعة: النوم مهم للحفاظ على نظام مناعة صحي، لذا فإن الحرمان من النوم يمكن أن يضعف وظيفة المناعة، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم هم أقل استجابة للقاح الأنفلونزا وأكثر عرضة للإصابة بعدوى مثل نزلات البرد.

زيادة الوزن: النوم مهم للحفاظ على وزن صحي 
، عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي بطرق يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، يرتبط النوم غير الكافي بزيادة خطر الإصابة بالسمنة

النوم اضرار قلة النوم المزاج الوزن الأنفلونزا

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