ميزة جديدة في iOS 26 تنقذ مستخدمي آيفون من كابوس نفاد المساحة أثناء التحديثات

كم مرة وجدت نفسك مجبرًا على حذف تطبيقات من هاتفك فقط لتوفير مساحة كافية لتحميل تحديث جديد لنظام iOS؟

سواء كنت تتساءل ما إذا كنت بحاجة فعلية لتطبيق C-SPAN أو إذا كان من المنطقي الاحتفاظ بـ22 تطبيقًا مختلفًا لحالة الطقس، فإن هذه المشكلة المزعجة قد تصبح من الماضي مع ميزة جديدة تقدمها آبل في iOS 26.

نظام تخزين احتياطي ديناميكي للتحديثات

في ملاحظات الإصدار الخاصة بنسخة المطورين الأولى من iOS 26، كشفت آبل عن ميزة جديدة تُعرف باسم "التخزين الاحتياطي الديناميكي" (Dynamic Storage Reserve).

تهدف هذه الميزة إلى تخصيص مساحة تلقائيًا على الجهاز بحيث يكون هناك دائمًا متسع كافٍ لتحميل وتثبيت التحديثات التلقائية للنظام دون تدخل المستخدم.

وفقًا للنص الرسمي في ملاحظات الإصدار: "اعتمادًا على مقدار المساحة الحرة المتوفرة، قد يقوم نظام iOS باحتجاز مساحة ديناميكية لتحديثات النظام التلقائية لضمان تحميلها وتثبيتها بنجاح".

وهذا قد يمثل إنقاذًا فعليًا لعشاق تحميل التطبيقات أو أولئك الذين لا يتوقفون عن التسوق من متجر App Store.

تفاصيل لم تُكشف بعد

رغم أهمية هذه الميزة، إلا أن الكثير من التفاصيل التقنية حولها لا تزال غير واضحة.

من غير المعروف حتى الآن كمية المساحة التي سيقوم النظام بحجزها بشكل ديناميكي؟ و هل سيتمكن المستخدم من إلغاء تفعيل هذه الميزة؟

هل سيتلقى المستخدم إشعارًا يوضح كمية المساحة المحجوزة للتحديثات؟

لكن المؤكد أن الميزة مصممة لجعل تجربة تحديث نظام iOS أكثر سلاسة ودون الحاجة لاتخاذ قرارات مؤلمة بشأن حذف التطبيقات أو الصور.

المقارنة مع الطريقة الحالية لتحديث iOS

في الوضع الحالي، يتطلب نظام iOS مساحة مؤقتة أثناء عملية التحديث قد تصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف حجم ملف التحديث نفسه.

هذه المساحة تُستخدم كمنطقة عمل مؤقتة لتفريغ ملفات التحديث وفك ضغطها. وفي هذه المرحلة، قد تظهر للمستخدم رسالة "لا توجد مساحة كافية للتخزين".

الموعد المتوقع لإطلاق الميزة رسميًا

النسخة الأولى من iOS 26 Developer Beta متاحة الآن، ويمكن لأي شخص تثبيتها حتى دون امتلاك حساب مطور، لكن يُنصح دائمًا بعمل نسخة احتياطية للهاتف قبل ذلك، نظرًا لوجود بعض الأخطاء المتوقعة، ومنها مشاكل تتعلق بعمر البطارية.

من المقرر إطلاق أول نسخة تجريبية عامة من iOS 26 الشهر المقبل، بينما سيتم إصدار النسخة النهائية في شهر سبتمبر بالتزامن مع طرح سلسلة iPhone 17.