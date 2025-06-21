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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يؤكد أهمية التوسع في زراعة محاصيل الأرز والقطن والذرة

رئيس مدينة بورفؤاد : ارتفاع نسبة استصلاح الأراضي لتصبح 24 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة
رئيس مدينة بورفؤاد : ارتفاع نسبة استصلاح الأراضي لتصبح 24 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة
محمد الغزاوى

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أن هناك متابعة دورية للمحاصيل الإستراتيجية الصيفية “الأرز والقطن والذرة” بمنطقة سهل الطينة تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،

واكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن هناك اهتمام كبير لزيادة الرقعة الزراعية داخل مدينة بورفؤاد بصفة خاصة ومحافظة بورسعيد بصفة عامة من المحاصيل الإستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية موسم الحصاد.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لإتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الشتوية وفحصها للنهوض بالزراعة، واستمرار حصاد محصول بنجر السكر من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة برئاسة المهندس كامل تويج ومجلس المحاصيل السكرية وشركات السكر بالمحافظة وكذا توعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

ارتفاع نسبة استصلاح الأراضي بمنطقة سهل الطينة

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أنه يتم متابعة عدد من الزراعات الواعدة التي تمثل أهمية إقتصادية وغذائية كبيرة منها الكراوية والبصل والبطاطس ومشروعات الصوب الزراعية وشتلات المانجو ونخيل البرحي وشتلات الزيتون والافوكادو.

وأكد على توفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي، على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الإرتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان.

ودعا المواطنين للوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية،  لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة،  لافتاً أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمدينة لتصبح 24 ألف فدان، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الإستراتيجية.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيس رئيس الجمهورية والقوات المسلحة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في هذا الشأن.

بورفؤاد بورسعيد سهل الطينة المحاصيل الزراعية شرق بورسعيد

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