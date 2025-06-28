مصدر يكشف مصير وائل القبانى مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن مصير وائل القباني مدير الكرة بنادى الزمالك فى المرحلة القادمة.

واكد المصدر لـ "صدي البلد" أن مسئولو نادى الزمالك يريدون الإبقاء على وائل القباني فى منصب مدير الكرة للفريق الكروى الأول، بالموسم الجديد، خاصة أنه أثبت كفاءة خلال الفترة التى تولى فيها المهمة مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى.

وينتظر الزمالك حسم ملف المدير الفنى الجديد من أجل تحديد مصير وائل القبانى، خاصة أن لجنة التخطيط أوصت باستمرار القبانى فى منصب مدير الكرة لقدرته على فرض السيطرة على أوضة اللبس.

ويعلن مسؤولو القلعة البيضاء بعد 48 ساعة ، اسم مدرب الزمالك الجديد بعد توجيه الشكر لأيمن الرمادي الذي تمكن من الحصول على لقب كأس مصر على حساب بيراميدز في النسخة الأخيرة.

وسيتم بعد 48 ساعة حسم اسم مدرب الزمالك الجديد والإعلان عنه بشكل رسمي بعدما استقرت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الماضي.

ونسقت إدارة نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي بالقلعة البيضاء، في ملف مدرب الفريق الجديد، خاصة أن “إدوارد” يتولى هذا الأمر بالكامل، وتم الاتفاق مع مدير فني أجنبي سيقود الأبيض في المرحلة المقبلة.

وقال جون إدوارد، إن مدرب الزمالك الجديد سيكون أجنبيا له تجارب ناجحة، وقاد العديد من الفرق العربية في وقت سابق، إلا أن هناك سياسة مطبقة حاليا بالتكتم على اسم المدير الفني الجديد لحين الإعلان عنه رسميا في اليومين المقبلين.

ويسعى الزمالك للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل مع قيادة فنية جديدة وصفقات جديدة مميزة، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا بعدما اكتفى بلقب كأس مصر فقط في الموسم الماضي.