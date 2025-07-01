تهيؤات | تعليق طريف من مفيدة شيحة على سقوط أمطار غزيرة في عز الحر

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على سقطو أمطار غزيرة على مناطق في القاهرة والجيزة بشكل مفاجئ وغير متوقع، قائلة :"هو ده "تهيؤات ومش حقيقي ومطر غزير جدا في المعادي والمهندسين ومدينة نصر".



وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"دي جديدة وهذا ما لم نسمع عنه من قبل، ومش عارفة ايه التغيرات اللي في الجو وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة والمطر رحمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالي".



وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن رغم ارتفاع درجات الحرارة سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة، مؤكدا أن التغيرات المناخية تضرب البلاد بشدة.