أخبار التوك شو| الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة.. وفلسطين تكشف عن أولوياتها تجاه العدوان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن

قال المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولويات بلاده هي وقف العدوان الإسرائيلي بأي ثمن.

الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلا عن مصدر، أن نادي الزمالك تحرك في الساعات الأخيرة؛ للحصول على خدمات المدافع محمد ربيعة لاعب نادي سموحة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

إدوارد: قعدت 14 سنة علشان أعمل أول فيلم.. واشتغلت مع والدي في السياحة

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" اليوم الأحد، الفنان إدوارد في سهرة فنية مميزة.

المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا جزء من استراتيجية وطنية متكاملة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب.

عمرو أديب: الداخلية أوقفت 355 سائق نقل على الطريق الإقليمي 48 منهم يتعاطون المخدرات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحوادث التي تقع على الطرق ستجعل وزارة الداخلية تعمل بكل جد، مشيرا إلى أن الداخلية قررت تعمل كشف مخدرات على السائقين على الطريق الإقليمي.

أستاذ طرق: حوادث الإقليمي تقع في التحويلات المرورية

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن الحوادث على الدائري الإقليمي تقع في التحويلات المرورية وليس على الطريق نفسه وهذه المناطق يطلق عليها مناطق عمل.

أحمد موسى للفلسطينيين: ياسر أبو شباب عميل للموساد ووديع الجعبري تواصل مع نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام الأمريكي نوه عن وجود 3 دول مستعدة لاستقبال الفلسطينين بأية أعداد، عبر شركة تقدم أموالا هائلة للفلسطينيين.

أحمد موسى للفلسطينيين: ياسر أبو شباب عميل للموساد ووديع الجعبري تواصل مع نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام الأمريكي نوه عن وجود 3 دول مستعدة لاستقبال الفلسطينين بأية أعداد، عبر شركة تقدم أموالا هائلة للفلسطينيين.

دنيا ماهر: ظهوري كأم لشيكو في مسلسل خالد نور تجربة مليئة بالسعادة

أعربت الفنانة دنيا ماهر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، وتجسيدها شخصية والدة الفنان شيكو، مؤكدة أن الأجواء خلف الكواليس كانت مليئة بالبساطة والسعادة.

عضو بلجنة دراسة إغلاق الإقليمي يكشف مفاجأة حول أسباب الحوادث المتكررة

كشف الدكتور حسن مهدي عضو اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الإقليمي، تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الجزئي للطريق الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق بشكل تدريجي.