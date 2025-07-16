نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية منذ قليل.



المصري ينعى الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

واكد مجلس ادارة النادي المصري ان النادى إذ ينعى فقيده الغالي وأحد رموزه وكوادره الفنية على مدار تاريخه، فإنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الفقيد وطلابه وسائر محبيه ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.