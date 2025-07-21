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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: أتفق مع تعديل عقد إمام عاشور.. وفتوح تصرف باستهتار

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري


أكد أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، دعمه الكامل لتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق، مشددًا على أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية في التشكيلة الحمراء خلال الموسم الحالي.
 

وقال عرابي، خلال استضافته في برنامج «الماتش» مع الإعلامي ماركو مراد عبر قناة «صدى البلد»:" إمام عاشور هو اللاعب الأهم في الأهلي هذا الموسم، وكان العنصر الأكثر تأثيرًا في أداء الفريق، إلى جانب كونه هداف الدوري.". 


وأضاف:" أتفق تمامًا مع قرار تعديل عقده، من غير المنطقي أن يتقاضى لاعب آخر مبلغًا أكبر من هداف الفريق والدوري، من حق إمام أن يحصل على عقد يوازي ما قدمه من مستويات". 


وحول الجدل المرتبط بخروج إمام عاشور إلى الساحل الشمالي، قال عرابي:" لم أتابع تفاصيل الواقعة بدقة، لكن من الطبيعي أن يحتاج اللاعب أحيانًا للخروج من الضغط، طالما أن الأمر لا يؤثر على التزامه التدريبي، ولا يدخل في إطار عادة متكررة، فلا أرى أزمة في ذلك". 


وفيما يتعلق بأزمة أحمد فتوح، كان لعرابي رأي مغاير، إذ قال:" قضية فتوح مختلفة تمامًا، اللاعب خرج من معسكر المنتخب بعذر وهمي، وهذا تصرف لا يليق بلاعب محترف، ما حدث يعكس نوعًا من الاستهتار يجب التعامل معه بحسم". 

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