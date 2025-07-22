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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس منصة مثالية للتصنيع والتصدير

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار
محمد الغزاوى

عقد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، سلسلة من اللقاءات في مدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية، وذلك عقب انتقال الوفد من مقاطعة جواندونغ، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة ، واستكمالًا لفعاليات الزيارة الرسمية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتضمنت فعاليات اليوم لقاءات مع قيادات مجموعة SOHO القابضة العالمية وعدد من المستثمرين والشركاء المحتملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

واستهل الوفد أنشطته بالانتقال إلى مقر مجموعة SOHO، حيث عُقد لقاء مع رئيس مجموعة SOHO Holdings Group، التي تُعد من كبرى المجموعات الاستثمارية في الصين، و التى تعمل في قطاعات متنوعة من بينها تجارة السلع الأساسية bulk commodities trade، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتجارة الدولية، حيث نجحت الشركة في التوسع في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وتعتزم أن تكون خطوتها القادمة في مصر، من خلال التواجد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق ثلاثة قطاعات، وهي: المنسوجات والملابس، وتصنيع الإطارات، ومكونات المعدات و الالات(Hardware)، ومن جانبه رحب وليد جمال الدين بالتعاون مع المجموعة، وأكد دعمه للمجموعة في جميع مراحل تنفيذ المشروعات.


رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار ويناقش شراكات جديدة في مجالات الصناعة 

وفي أعقاب ذلك، شارك وفد المنطقة في ندوة موسعة بعنوان: "الاستثمار من أجل المستقبل: رؤى وفرص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والتي نُظمت بالتعاون مع مجموعة SOHO وعدد من الجهات المحلية الصينية، وشهدت الندوة حضور 180 ممثلًا عن مختلف الشركات التابعة لمجموعة SOHO، وممثلي غرف التصدير والاستيراد التجارية، وممثلي غرف المنسوجات بالمقاطعة، وممثلي كافة شركات المنسوجات والملابس، حيث تم استعراض الإمكانات المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى المشروعات القائمة والمستقبلية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وفي أعقاب هذه الندوة تم عقد جلسة حوارية مع كافة المشاركين للرد على استفسارات الشركات الصينية والتي أبدت بالغ الاهتمام بالاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى إلى تقديم نموذج استثماري متكامل يجمع بين الصناعة والخدمات واللوجستيات والطاقة النظيفة، مدعومًا بموقع جغرافي فريد على ضفتي قناة السويس يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، كما أشار إلى أن هذا النموذج يستند إلى بنية تحتية قوية، ومنظومة من الحوافز الاستثمارية، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يجعل المنطقة منصة مثالية للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتم الوفد جدول أعماله في نانجينغ بالمشاركة في اجتماع موسع بعنوان: "التعاون اللوجستي عبر الحدود بين الصين ومصر - ICDF"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الدولية والصينية الفاعلة في مجالي التجارة الإلكترونية واللوجستيات، وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقتها  إيرين بيفيتي، الرئيسة الشرفية لمركز التعاون الأوروبي الصيني، ورئيسة مؤسسة التنمية الصينية الإيطالية (ICDF)، والتي أشارت خلال كلمتها إلى ما حققته المنطقة الاقتصادية من تقدم في كافة المجالات الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وذلك أثناء زيارتها التي تابعت فيها كافة المشروعات الجارية.

و قدّم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا ترويجيًا حول فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مستعرضًا المزايا التنافسية التي توفرها، كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلي رابطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في نانجينغ، حيث ألقى  ليو يوجيان، الأمين العام للرابطة، كلمة أكد فيها اهتمام الشركات الصينية بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، لا سيّما في ظل ما توفره المنطقة الاقتصادية من بيئة استثمارية داعمة وموقع استراتيجي فريد.

و أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تشريعية وبنية تحتية تكنولوجية تدعم هذا القطاع، لا سيما من خلال إنشاء مناطق لوجستية متكاملة ومراكز تخزين ذكية بالقرب من الموانئ، بما يتيح للشركات العالمية والصينية استخدام المنطقة كبوابة استراتيجية لتوزيع المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز حضورها الدولي والترويج لمقومات الاستثمار في مصر، سعيًا لجذب شركاء صناعيين واستراتيجيين من مختلف دول العالم.

قناة السويس اقتصادية قناة السويس الصينية اللوجستية أفريقيا أوربا

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