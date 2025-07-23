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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بنات الغربية يتربعن على عرش التفوق الفني على مستوى الجمهورية .. والمحافظ: أنتنّ فخرنا وتاج على رؤوسنا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الطالبات أوائل شهادات الدبلومات الفنية وأسرهن بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث قدّم لهن التهنئة والتكريم بما يليق بما حققنه من تفوق مشرف، وقام بإهدائهن نسخة من كتاب الله “المصحف الشريف” كرمز للتقدير والدعاء بالتوفيق والحفظ في خطواتهن القادمة.

دعم محافظ الغربية 

وضمت قائمة المكرمات من أبناء الغربية الطالبة رنا رضا حامد عباس بدر، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية “نظام الثلاث سنوات”، والطالبة ندى محمد رمضان أبو اليزيد قطب، الحاصلة على المركز الأول مكرر في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية “نظام الخمس سنوات”، والطالبة فاطمة مصطفى محمد نوارة، الحاصلة على المركز الأول مكرر على الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية “نظام الثلاث سنوات” ضمن البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن هذا التفوق مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المحافظة، قائلاً: “أنتنّ فخر الغربية وتاج على رؤوسنا.. ونجاحكن أسعد كل بيت في الغربية”، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو نتيجة مباشرة للجد والاجتهاد، وأن الدولة تفتح ذراعيها دومًا لكل متفوق ومجتهد، وتمنحه فرصًا حقيقية لصناعة مستقبله.

سر التفوق الدراسي 

وحرص المحافظ على التحاور مع الطالبات وأسرهن، واستمع إلى تفاصيل رحلتهن الدراسية، وأثنى على جهود الأسر وما بذلوه من دعم وتضحيات، قائلاً: “نجاح بناتكم هو ثمرة تعبكم، وأنتم شركاء في هذا الإنجاز الذي نعتز به جميعًا”.

وشدّد محافظ الغربية على أهمية ترسيخ ثقافة احترام التعليم الفني في المجتمع، مؤكدًا أن التعليم الفني لم يعد بديلًا بل هو مسار رئيسي للتنمية، وقاطرة حقيقية لسوق العمل الحديث، وأن ما تحققه الطالبات من إنجازات يبرهن على أن هذا النوع من التعليم قادر على تخريج نماذج مشرفة ترفع اسم مصر في كل مكان ، مضيفًا: “لازم كل بيت مصري يدرك إن التعليم الفني مستقبل مش أقل أهمية من أي مسار آخر، بل هو في القلب من خطة الدولة لبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية”.

ووجّه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على جهوده الدؤوبة في دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكّدًا أن ما تحقق اليوم هو نتاج لتعاون صادق بين الطالبات وأسرهن والمعلمين والمعلمات الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في سبيل الارتقاء بجودة التعليم الفني.

واختُتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية للمحافظ مع الطالبات المكرمات وأسرهن، في أجواء يسودها الفخر والاعتزاز بما حققته بنات الغربية من إنجاز يضاف إلى سجل المحافظة التعليمي المتميز.

اخبار محافظة الغربية سر التفوق دعم أوائل الجمهورية الدبلومات الفنيه الثانوية العامة

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