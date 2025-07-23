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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أبناء عروس الدلتا يكتبون أسماءهم بحروف من ذهب في قائمة أوائل الجمهورية.. ومحافظ الغربية يستقبلهم بمكتبه ويهديهم المصحف الشريف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الطلاب الأوائل من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بعد أن حرص على الاتصال بهم هاتفيًا فور إعلان النتيجة لتهنئتهم وتشجيعهم، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .

جهود محافظ الغربية 

الطلاب المكرمون هم: عمر سعد الدين كامل عبد العزيز شحاتة، الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية (علوم) بنظام STEM، وندى رمضان محمد عطا صالح، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية (رياضيات).

واكد محافظ الغربية خلال اللقاء على أن ما حققه هؤلاء الطلاب يُعد إنجازًا استثنائيًا، ووسام فخر على صدر المحافظة كلها، مؤكّدًا أن أبناء الغربية أثبتوا مجددًا قدرتهم على الريادة، وأن هذا التفوق ليس مصادفة، بل ثمرة اجتهاد عميق وإرادة لا تلين.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن الطلاب كتبوا أسماءهم وأسماء أسرهم ومحافظتهم بحروف من ذهب في سجل الشرف التعليمي لمصر، مضيفًا: “أنتم نموذج مشرف لجيل واعي، بيعرف يحقق ويكمل، ونجاحكم أسعدنا كلنا من القلب”.

وحرص اللواء أشرف الجندي على الاستماع للطلاب وتحاور معهم ومع أسرهم، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها أولياء الأمور، مؤكدًا أن كل تفوق حقيقي يقف خلفه بيت مصري عظيم، يعرف قيمة العلم ويؤمن بالنجاح.

هدية الطلاب والطالبات 

وخلال اللقاء، قدم المحافظ هدية رمزية للطلاب المتفوقين عبارة عن نسخة من كتاب الله “المصحف الشريف”، متمنيًا لهم دوام التوفيق، وأن يكون النجاح رفيق دربهم في كل المراحل القادمة، وقال: “بنهديكم كتاب ربنا علشان يفضل النور في طريقكم، وربنا يحفظكم من كل سوء”.

ووجّه محافظ الغربية خالص شكره وتقديره للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على جهوده المخلصة في دعم المنظومة التعليمية، ومتابعته المستمرة للطلاب، وتهيئة بيئة تعليمية ساهمت في خروج هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة.

كما أكّد أن محافظة الغربية ستظل في ظهر أبنائها المتفوقين، داعمة لهم في كل محطة، وأن هذا النجاح ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لمسار مليء بالفرص والمسؤوليات.

واختُتم اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جمعت المحافظ بالطلاب وأسرهم، في أجواء يغمرها الفخر والفرحة، ليظل هذا اليوم محفورًا في الذاكرة، ومشهدًا حقيقيًا لتكريم يليق بأبناء كتبوا اسم الغربية على خريطة المجد والتفوق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات طلاب وطالبات الثانوية العامة اوائل الجمهورية

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