أكثر من 200 مشارك بالكامب الصيفي للمركز الثقافي بطنطا.. صور

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، توافد العديد من أطفال محافظة الغربية، وذلك للمشاركة في فعاليات الكامب الصيفي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن البرامج الفنية لوزارة الثقافة لرعاية وتنمية المواهب خلال الإجازة الصيفية.

ضمت الفعاليات عدد من الورش الثقافية والفنية، تنوعت ما بين ورشة لجماليات اللغة العربية، حيث تناول هاني عطية، مدرب الورشة، التعريف بالبلاغة والفصاحة اللغوية وثراء اللغة العربية بالمعاني والمفردات.

جهود هيئة قصور الثقافة

كما وقامت الفنانة إسراء إبراهيم، بتدريب الأطفال كيفية تصميم عدد من الأشكال، وذلك ضمن فعاليات ورشة فنية لعجينة السيراميك.



وتضمن برنامج نادي تكنولوجيا المعلومات بالمركز، واصلت مصممة الجرافيك هاجر عبد الفتاح، فعاليات دورة تعليم برنامج "الفوتوشوب"، حيث قامت بتقديم شرح عن واجهة البرنامج، وكيفية فتح وتعديل الصور، والتحكم بها، وحفظ الملفات، فيما قامت الإعلامية نجلاء مجدي.

تدريب الأطفال للتعلم

من خلال دروة "التعليق الصوتي"، بتدريب الأطفال على التواصل مع الجمهور بطريقة شيقة، وجذابة، ومؤثرة.

أقيمت الفعاليات من خلال فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي.

وتقام الفعاليات بالمركز الثقافي بطنطا بإدارة عزة عادل، والتي أوضحت أن الفعاليات المقدمة مستمرة خلال أشهر الصيف، وتقدم للجمهور مجانا، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من أطفال الغربية.