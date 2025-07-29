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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيد القصير: مرشحو الجبهة الوطنية للشيوخ يتمتعون بالكفاءة والجدارة

الامين العام لحزب الجبهة الوطنية
الامين العام لحزب الجبهة الوطنية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية الناصرية مركز سمنود – بمحافظة الغربية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا نظمه حزب الجبهة الوطنية، ضمن سلسلة الفعاليات الشعبية التي ينفذها الحزب دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 م .

جهود مرشحي الجبهة الوطنية 



أكد السيد القصير أن المؤتمر يأتي ضمن خطة الحزب للتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، موضحًا أن الحزب عقد مؤتمرات جماهيرية كبرى خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، منها: الجيزة، والإسماعيلية، والبحيرة، والإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، والمنوفية.

دعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية 

أشار إلى أن هذه الفعاليات تستهدف بالأساس دعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الدقيقة الحالية، التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واسعًا خلف مؤسسات الدولة.

كما شدد القصير على أن مرشحي حزب الجبهة الوطنية يتمتعون بالكفاءة والجدارة، وأن الحزب يسعى من خلال هذه المؤتمرات إلى توعية المواطنين ببرنامجه السياسي وأهدافه، ودعوتهم لاختيار الأفضل من أجل مستقبل الوطن.

وأضاف: “نخوض معركة وعي حقيقية، والمشاركة القوية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا على كل مصري، فصوتك أمانة ومسؤولية”.

كما أكد الأمين العام للحزب أهمية التصويت لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر، رغم اختلاف التوجهات السياسية داخلها، معتبرًا أن “اجتماع 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب في هذه القائمة يعكس حالة وطنية مسؤولة، هدفها الأول دعم الدولة المصرية فوق أي خلاف سياسي”.

وقال القصير: “نأمل أن تشهد انتخابات مجلس النواب القادمة توسعًا أكبر في العمل الوطني المشترك، وأن تنضم أحزاب جديدة للقائمة الوطنية، بما يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار”.

كما وجه القصير رسالة واضحة للتصدي لمحاولات التحريض ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن “الدعوات الموجهة للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج مشبوهة، وتستهدف الإساءة إلى مصر واستغلال القضية الفلسطينية لأهداف مغرضة”.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والثقة في قيادتهم الوطنية ومؤسساتهم الرسمية، مشددًا على أن وعي الشعب المصري كان – وسيظل – الحائط الأول في مواجهة محاولات التشكيك والتخريب.

اخبار حزب الجبهة الوطنية الغربية مؤتمر سمنود دعم القيادة السياسية تأمين الجبهة الداخلية

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