قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| كيف حول قائد “أبولو 13” الكارثة إلى انتصار.. رد جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر في تركيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

إحساس إنك مش قادر تركز؟ فيه حل أسهل مما تتخيل

حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

شيماء سيف قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

زوجة ماجد المصريزوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

داليا مصطفى لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

جينيفر لوبيز

رد فعل مفاجئ من جينيفر لوبيز بعد منعها من دخول متجر شهير في تركيا

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكيةبصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنيةياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

رنا رئيس

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

وفاة رائد فضاء امريكي

بعد وفاة جيم لوفيل.. اعرف كيف حول قائد “أبولو 13” الفضائية من كارثة إلى انتصار تاريخي

المنطادشاهد.. لحظة سقوط منطاد هوائي بسقف مدرسة

السعال الصباحيكيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

سرطان البروستاتا

هل التبول الليلي المتكرر علامة على سرطان البروستاتا؟.. مفاجأة

مي كساب برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ..صور

داليا البحيري لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

هيفاء وهبيفستان غير تقليدي… هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

المرأة والمنوعات هيفاء وهبي داليا البحيري مي عمر مي كساب التبول الليلي سرطان البروستاتا السعال الصباحي منطاد هوائي وفاة جيم لوفيل أبولو 13 رنا رئيس ياسمين الخطيب الشاشات المراهقين تركيا داليا مصطفى زوجة ماجد المصري شيماء سيف النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

مات غريقا.. شاب ينهى حياته يالقفز من أعلى كوبري في الدقهلية

جريمة قتل بالبحيرة

بسبب مشادة كلامية | عاطل ينهى حياة شاب بعدة طعنات فى البحيرة

المتهم

سائق توك توك يتعدى على سيدة بالضرب بعد معاكستها بالبحيرة|فيديو

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد