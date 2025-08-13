أبدى مجلس إدارة النادي المصري رفضه التام للمحاولات التي يبذلها بعض أصحاب الأقلام من المنتسبين للصحافة الصفراء والذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة بشكل أو بأخر على الإساءة للاعبي الفريق على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الرسائل الخاصة إلى اللاعبين والتي تتضمن إساءات كبيرة مما يخلق مناخًا غير صحيًا حول الفريق في هذه الفترة الحرجة التي تستوجب فرض مزيدًا من الهدوء والاستقرار حول الفريق.

المصري: نرفض تمامًا أية محاولات للإساءة للاعبي الفريق بأي شكل من الأشكال.

وشدد مجلس إدارة المصري أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يراه من محاولات لزعزعة استقرار الفريق ، حيث ستتخذ إدارة النادي كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة بأي شكل من الأشكال للاعبين أو لأي من أفراد منظومة النادي المصري الفنية والإدارية.



وأهاب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي قد تطال الفريق من ناحية وإلى نبذ العناصر التي قد تحاول الإساءة إلى منظومة القلعة الخضراء بأي شكل من الأشكال من ناحية أخرى، مع التأكيد تماما على أن المركز الإعلامي للنادي بما يشمله من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هو المصدر الوحيد فقط لكافة الأخبار الموثوقة المتعلقة بالنادي.