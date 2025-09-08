أخبار التوك شو| البرلمان يوافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%.. وأحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

التخطيط: البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%



أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جميع سياسات الدولة تهدف في الأساس إلى تحسين أحوال المواطن وتقديم خدمات أفضل له، مشيرة إلى أن البرلمان وافق على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%.

10 ملايين متربع مربع.. العبار يكشف تفاصيل مشروع مراسي البحر الأحمر



كشف محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، تفاصيل توقيع اتفاقية للاستثمار على ساحل البحر الأحمر بـ 900 مليار جنيه، قائلا: "اللي جاي في مراسي شيء لا يضاها في مصر أو خارجها".

خبيرة: أمراض القلق مجموعة كبيرة تضم أنواعا كثيرة من الأمراض



أكدت الدكتورة دينا ناعوم، أستشارى الطب النفسى، أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من أمراض نفسية، موضحة أن "الكوفيد" أحدث وباء صامت وهو المرض النفسى، وحياتنا كأطباء نفسيين قبل "الكوفيد" شئ وبعدها شئ آخر".

الأوقاف توضح حقيقة تصريح منسوب للوزير بشأن الفلسطينيين تم اجتزاؤه من سياقه وتوظيف مضلل



علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مرفقة بكلمات توحي بترحيبه بالأشقاء الفلسطينيين على أرض مصر.

وزير المالية: 4 أهداف رئيسية للسياسة المالية وتمكين القطاع الخاص محور الإصلاحات الاقتصادية



أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة في المرحلة الحالية تستند إلى أربعة أهداف رئيسية تمثل الإطار العام لتوجهات الإصلاح الاقتصادي.

أحمد موسى: مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات



قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرابة تريليون جنيه -18.5 مليار دولار- استثمارات لمدة 4 سنوات بمشروعات ستتم في البحر الأحمر ومناطق أخرى، في نحو 2000 فدان، بتسهيلات وتقنين موسع مجابه للبيروقراطية.

مدبولي: العالم يواجه ضبابية غير مسبوقة والاقتصاد المصري لديه رؤية واضحة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارًا متكاملًا يجيب على كافة التساؤلات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية الراهنة، مشددًا على أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية واضحة تستند إلى ما تحقق من إصلاحات وبنية تحتية قوية خلال السنوات الماضية.

أحمد موسى: الدولة تستغل كافة إمكانياتها القوية على البحر الأحمر



قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تستغل كافة إمكانياتها القوية على البحر الأحمر لتنفيذ العديد من المشروعات.

إعمار مصر: 170 ألف وظيفة جديدة من مشروع مراسي ريد

كشف جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر، أن مشروع مراسي الساحل الشمالي كان له دور محوري في تغيير خريطة المنطقة الواقعة شمال مصر، حيث نجح في تحويلها من منطقة تعتمد بالأساس على السياحة الداخلية إلى وجهة جاذبة للسياحة العالمية، بما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.

كامل الوزير: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على دعم الشركات لجذب الاستثمارات

قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس الوزارء، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية والتصدير لدول العالم، بالإضافة إلى استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعى .