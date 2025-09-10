أخبار التوك شو: أحمد موسى: نتنياهو لا يريد وقف الحرب لأنه سيكون في السجن اليوم التالي.. حماس تعلن فشل اغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نشكر مصر على دورها في استضافة المحادثات مع الجانب الإيراني

وجه رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي لدورها في التوصل لاتفاق بين إيران والوكالة.



مصدر عسكري أردني ينفي مرور طائرات إسرائيلية فوق أجواء بلاده لضرب أهداف داخل قطر

نفى مصدر عسكري أردني ، ما تم تداوله بشأن مرور طائرات إسرائيلية فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل قطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وزير الرياضة بعد تعادل مصر أمام بوركينا: مبروك التأهل «نظريا»

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعادل المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.، قائلا: نقول لمصر مبروك نظريا مبروك التأهل لكأس العالم.



وزير الخارجية: الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق لها الأمن والاستقرار

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أن مصر ستظل ملتزمة بدورها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.



وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية .



البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

أحمد موسى: نتنياهو لا يريد وقف الحرب لأنه سيكون في السجن اليوم التالي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تل ابيب قصفت مقرات حركة حماس في قطر، موضحا أن هذه المقرات ليست سرية ومعروفة للجميع.

حماس تعلن فشل اغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة

أعلنت حركة حماس، فشل اغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة

أدانت مصر، العدوان الإسرائيلي السافر على قطر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.