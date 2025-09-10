قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد رحيل مؤسسه.. نهاية حقبة لأحد أشهر تطبيقات أندرويد مع إغلاق لانشر Nova الأسطوري

Nova
Nova
احمد الشريف

 أعلن كيفن باري، المؤسس والمطور الأصلي لـ "لانشر نوفا" (Nova Launcher)، عن رحيله عن المشروع، في خطوة تمثل "نهاية حقبة" لأحد أشهر تطبيقات تخصيص واجهة أندرويد وأكثرها شعبية على الإطلاق.

يأتي هذا الإعلان بعد عام من تسريح جميع العاملين تقريبًا على المشروع، ليؤكد فعليًا إغلاق اللانشر الأسطوري.

رحيل المؤسس.. ووعود لم تتحقق

قال "باري" في إعلانه إنه طُلب منه التوقف عن العمل على اللانشر، وكذلك على النسخة مفتوحة المصدر التي كان يعدها. 

وفي حين أن التطبيق لا يزال متاحًا للتنزيل على متجر "جوجل بلاي" في الوقت الحالي، إلا أن الموقع الرسمي للمشروع أصبح غير متوفر.

تعود جذور الأزمة إلى عام 2022، عندما استحوذت شركة تحليلات الهواتف "Branch Metrics" على "لانشر نوفا". 

في ذلك الوقت، كان جزءًا من عقد الاستحواذ هو أن يتم تحويل "نوفا" إلى مشروع مفتوح المصدر وإتاحته للمجتمع في حال غادر "كيفن باري" الشركة.

لكن الرئيس التنفيذي الذي أبرم هذا الاتفاق غادر "Branch" في 2023، وفي عام 2024، قامت الشركة بتسريح أكثر من 100 شخص، من بينهم كل من كان يعمل على "نوفا". 

ومع رحيل "باري" الآن، أصبح من غير المرجح أن يتم الوفاء بوعد جعل اللانشر مفتوح المصدر.

رد فعل قوي من مجتمع أندرويد

أثارت هذه الأخبار ردود فعل قوية وحزينة من محبي التطبيق. وامتلأت منصات مثل "Reddit" برسائل التقدير والإشادة، حيث وصف أحد المستخدمين اللانشر بأنه "أسطوري" لمساهمته في نجاح نظام أندرويد. وقد رد "باري" على بعض التعليقات قائلاً "لقد كان يومًا صعبًا" بالنسبة له.

كما أطلق المستخدمون عريضة على موقع Change.org، يطالبون فيها بجعل المشروع مفتوح المصدر، وقد حصدت العريضة أكثر من 2,200 توقيع موثق.

من المحزن رؤية نهاية أحد أشهر تطبيقات أندرويد، ورغم أن هذا النوع من البرامج لم يعد بنفس الأهمية التي كان عليها في الماضي، إلا أنه من الواضح أن الكثيرين لا يزالون يستخدمونه ويقدرونه. 

وبالنظر إلى الوعد الذي قُطع بجعله مفتوح المصدر، فإنني أخطط للتوقيع على تلك العريضة وأمل أن تسود العدالة في النهاية.

Nova Nova Launcher أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

مهيب عبد الهادي

بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق

الزمالك

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يفتتح المعرض

يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

عميد كلية الاداب ببني سويف

بقرار جمهوري.. عزة جوهري عميدا لكلية الآداب بجامعة بني سويف

بالصور

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد