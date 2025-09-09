أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية القطري، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يقول إن هناك لاعبا مارقا في المنطقة.

وقال محمد بن عبد الرحمن في كلمته في مؤتمر صحفي :" نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه".

وتابع رئيس الوزراء القطري: “إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها”.

وأكمل رئيس الوزراء القطري:" إسرائيل عملت على تخريب المساعي الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة".

وتابع :" ينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو، والتاريخ سيسجل هذا الحادث والقوانين والأعراف الدولية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار".

